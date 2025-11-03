Kartepe Belediyesi tarafından inşa edilen Tarçın Kafe, modern tasarımı ve sıcak atmosferiyle hizmet verecek. Tamamlandığında vatandaşların yeni buluşma noktası olacak tesis, kafe konseptiyle misafirlerini ağırlayacak. Tarçın Kafe’nin çalışmalarını yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, kafenin bölge halkına hem kaliteli hem de ekonomik hizmet sunacağını belirterek, "Burası çok yoğun bir bölge. Vatandaşlarımızın rahatça gelip vakit geçirebileceği, uygun fiyatlı ve herkesin uğrak noktası olacak bir sosyal tesis oluşturduk. Çok kısa bir süre içinde açılışını gerçekleştireceğiz. Kartepeliler yazın burada gölgelerde serinleyecek, kışın ise sıcak salepleriyle ısınacak" dedi.

Başkan Kocaman, projenin her aşamasını yakından takip ettiğini vurgulayarak, Tarçın Kafe’nin mimarisinden konseptine kadar özenle tasarlandığını ifade etti. Kocaman, "Çok zevkli bir çalışma oldu, her bir detayıyla yakından ilgileniyoruz. İlçemize yakışacağını, hemşerilerimizin de seveceğini düşünüyorum. İnşallah açılışını hep birlikte yapar, bu güzel mekândan hep beraber istifade ederiz" diye konuştu.