Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 12 ilçede sahadaki sorunları tespit ederek hızlı ve etkili çözümler üretmek amacıyla "Göz Kulak" adında yeni saha ekibi kurdu.

"Göz Kulak" birimi, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla başlatılan "A Takımı" projesinin devamı niteliğinde hayata geçirildi. Kent genelinde 12 ilçede aktif olarak göreve başlayan ekip, modern elektrikli araçları ve uzman personeliyle hizmet verecek. Her ilçede 12 araç ve personelle görevlendirilen ekipler, araçlı ve yaya olarak düzenli denetimler gerçekleştirecek. Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan "Göz Kulak" birimi, yol, kaldırım, trafik güvenliği, altyapı ve çevre düzeni gibi alanlarda oluşabilecek sorunları, vatandaşlardan önce tespit ederek çözmeyi hedefliyor. Ekibin sahada tespit ettiği olumsuzluklar, hızlı bir şekilde "A Takımı"na raporlanacak ve ekipler tarafından kısa sürede çözüme kavuşturulacak.