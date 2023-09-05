8.500 yıllık köklü bir geçmişe sahip Bursa, sanayisi, tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin yanı sıra gastronomisi ve mutfak kültürü ile de göz kamaştırmaktadır. Verimli topraklarında yetişen ve bugün sayısı giderek artan coğrafi işaretli gıda ürünleriyle ve son derece gelişmiş gıda sanayisiyle de Türkiye gastronomisinin can damarlarından birisidir.

Bursa, tüm bu birikiminden hareketle İpeksi Lezzetler başlığıyla 1. Bursa Gastronomi Festivali’ni 23-25 Eylül 2022 tarihlerinde Merinosparkta gerçekleştirdi. Festival hem ilimiz de hem de ülkemiz genelinde gastronomi profesyonelleri ve severlerinden büyük ilgi gördü.



Bursa turizim Fuarı ve Bursa gıda Fuarı ile entegreli bir şekilde gerçekleşen 1. Bursa Gastronomi Festivali kapsamında 5 farklı panelde Bursa’nın gastronomi değerleri ele alınmıştır. Festival öncesinde ise Bursa Gastronomisine yönelik çalıştay düzenlenmiştir. Bu çalıştaya 50’nin üzerinde akademik, gastronomi, firma, işletme vb. alanlarla ilgili uzman kişilerle Bursa’nın Gastronomisi mercek altına alınmıştır. Turizm dünyasının önemli temsilcileri, acenta yetkilileri, sosyal medya fenomenleri, ulusal ve yerel basın mensuplarının dahil edildiği bir gastronomi turu düzenlenmiştir.



Festival kapsamında çeşitli yemek yapma ve hızlı yemek yeme yarışmaları (Tahinli, Baklava, Börek) düzenlenmiştir. Bursa gastronomisi ile ilgili çeşitli söyleşiler düzenlenmiştir. 103 Bursalı firma, resmi kurum ve kuruluşun stand açarak Bursa Lezzetlerini vatandaş ile buluşturmuştur. Festival kapsamında uluslararası, ulusal ve yerel yüksek takipçiye sahip sosyal medya fenomenleri ile tanıtım yapılmıştır. Ayrıca Hazar Amani, Şükran Kaymak, Arda Türkmen, Ömür Akkor ve Danilo Zenna gastronominin önemli isimleri festivalimizde sahne almıştır. Festivalimizin ikinci gününde Buray konseri düzenlenmiştir. Katılımın oldukça yüksek olduğu Gastronomi Festivali 50 ye yakın haber videosuna ve 50yi geçen gazete haberine konu olmuştur. 3 gün süren festivale 350 bin kişi katılmıştır.



Bu yıl 15-17 Eylül tarihleri arasında Bursa Merinos Park’ta “Yeşil Bursa Yeşil Gastronomi” temasıyla gerçekleştireceğimiz “2. Bursa Gastronomi Festivali”, geçmişten geleceğe Bursa Mutfağını lezzet tutkunlarıyla buluştururken, Türk Mutfağının sürdürülebilirliği adına, ünlü şefler ve akademisyenlerin katkılarıyla birçok etkinlikte mutfak mirasımıza katkı sağlayacak.



100’den fazla Bursa markası ve tescilli lezzetleri ile 7'den 77'ye yine coşkulu bir buluşmaya sahne olacak Bursa Gastronomi Festivalimize tüm gastronomi tutkunlarını bekliyoruz.