Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, doğalgaz sayaçlarını okumak için girdiği apartmanda hareketsiz yatan bir kişiyle karşılaşan operatör, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay, Küçükbalıklı Mahallesi 12. Akın Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi.

Doğalgaz sayaçlarını kontrol etmek üzere 2. kata çıkan operatör, kanlar içinde yerde yatan 54 yaşındaki Ayhan Ata’yı buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, iki çocuk babası olan Ata'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İki gündür kendisinden haber alınamadığı öğrenilen Ayhan Ata'nın merdivenden düşmüş olabileceği değerlendiriliyor. Olayla ilgili polis tahkikat başlattı.