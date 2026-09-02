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İnegöl'de sabah saatlerinde hava sıcaklığının 14 derece civarında olması bekleniyor. Gün içerisinde parçalı bulutlu hava etkisini gösterirken termometrelerin 32 dereceye kadar çıkacağı öngörülüyor.

Bursa’da sabah saatlerinde hava sıcaklığının 18 derece civarında olması bekleniyor. Gün içerisinde parçalı bulutlu hava etkisini gösterirken termometrelerin 33 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

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