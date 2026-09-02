Bursa’da sabah saatlerinde hava sıcaklığının 18 derece civarında olması bekleniyor. Gün içerisinde parçalı bulutlu hava etkisini gösterirken termometrelerin 33 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.
BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
İnegöl'de sabah saatlerinde hava sıcaklığının 14 derece civarında olması bekleniyor. Gün içerisinde parçalı bulutlu hava etkisini gösterirken termometrelerin 32 dereceye kadar çıkacağı öngörülüyor.
Kaynak: Haber Merkezi