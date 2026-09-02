Kapalıçarşı verilerine göre gram altın 6 bin 572 TL’den alınırken, 6 bin 668 TL’den satılıyor.

22 ayar altının alış fiyatı 6 bin 8 TL, satış fiyatı ise 6 bin 235 TL olarak kaydedildi. 14 ayar altın 3 bin 608 TL’den alınırken, 4 bin 825 TL’den satışa sunuluyor.

Çeyrek altının alış fiyatı 10 bin 733 TL, satış fiyatı 10 bin 859 TL olurken, eski çeyrek altın 10 bin 541 TL’den alınıp 10 bin 686 TL’den satılıyor.

Yarım altının alış fiyatı 21 bin 498 TL, satış fiyatı 21 bin 719 TL seviyesinde bulunuyor. Tam altın ise 42 bin 701 TL’den alınırken, 43 bin 313 TL’den satılıyor.