Tuzla'da vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla sürdürülen ücretsiz otopark çalışmalarına bir yenisi daha ekleniyor. İstasyon Mahallesi Bulancak Sokak'ta yapımı devam eden 42 araç kapasiteli yeni ve ücretsiz otoparkta asfalt ve çevre düzenleme çalışmaları sürdürülüyor.

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, İstasyon Mahallesi'nde sahaya inerek vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Başkan Bingöl, Bulancak Sokak'taki yeni otopark alanında yürütülen çalışmaları da yerinde inceledi.

İlçe genelinde ücretsiz otopark hizmetlerini yaygınlaştıran Tuzla Belediyesi, vatandaşların araçlarını yol kenarları yerine daha düzenli ve güvenli alanlara park edebilmesini hedefliyor.

'Yeni otoparkımız Tuzla'mıza şimdiden hayırlı olsun'

Başkan Bingöl, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, İstasyon Mahallesi Bulancak Sokak'ta 42 araç kapasiteli yeni ve ücretsiz bir otopark daha kazandırılacağını belirtirken, 'Fen İşleri Müdürlüğümüz 1.600 metrekare alanda 470 ton asfalt serimi gerçekleştirirken, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz de 310 metrekare yeşil alan, 5 dinlenme alanı, 5 bank, 16 yeni ağaç, 900 çalı ve 110 metrekare ponza uygulamasıyla bölgeyi güzelleştiriyor' dedi.

Başkan Bingöl ayrıca, 'Yeni otoparkımız İstasyon Mahallemize ve Tuzla'mıza şimdiden hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.