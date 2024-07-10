Bursa’da 2 günlük bebek, sarılık olması nedeniyle doğumdan hemen sonra sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, ailenin akraba evliliği yaptığını, çocuktaki doğumun sıkıntılı geliştiğini ifade ettiler. Bebeğin kesin ölüm sebebini Adli Tıp Kurumu’nun otopsi raporu belirleyecek.

Olay, 4 Temmuz Perşembe günü meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Solmaz sabah saatlerinde eşinin sancısı gelince doktorlarına haber vererek doğum için Kestel Devlet Hastanesi’ne götürdü. Öğle sıralarında sezaryenle doğuma alınan anne, 4’üncü çocukları olan Solmaz bebek ile birlikte sağlıklı şekilde ameliyathaneden çıktı. Yine iddiaya göre, kız çocuğunun doktorlarca yapılan kontrollerinde sağlık sorununun olmadığı aileye söylendi. Normal odada bulunan annesinin yanına götürülen Solmaz bebek, ertesi gün sabah saatlerinde doktorların odaya gelmesiyle uyandı. Doktorlar aileye Solmaz bebekte sarılık olduğunu ve Dörtçelik Çocuk Hastanesi’ne sevk edilmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Solmaz bebek kuvöze konularak yeni doğan ambulansı ile Dörtçelik Çocuk Hastanesi’ne sevk edildi.

Sadece 2 gün yaşayabildi

Dörtçelik Çocuk Hastanesi’ne götürülen Solmaz bebek, sarılık olduğu için ışık tedavisine alındı. Doktor, baba Orhan Solmaz’a ’bebek gayet sağlıklı, ışık tedavisi uyguluyoruz. Yarın için bez ve birkaç elbise getirin’ diyerek aileyi evine yolladı. Ameliyatlı olan anne de iyileşmesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi’nden taburcu oldu.

Acı telefon çaldı, aile yıkıldı

Cumartesi günü sabah saat 06.50 sıralarında doktorlar baba Orhan Solmaz’ı arayarak ’acil hastaneye gelmeniz gerekiyor’ diyerek telefonu kapattı. Aceleyle hastaneye giden baba Orhan Solmaz ve yakınları doktorun acı haberi vermesiyle yıkıldı. Doktorlar tarafından aileye yapılan açıklamada Solmaz bebeğin kalbinin yavaşladığı ve hayatını kaybettiğini ifade edildi.

Savcılık inceleme yaptı

Sadece 2 gün yaşayan kız bebeğin şüpheli ölümünün ardından Savcılık inceleme yaptı. İncelemenin ardından Solmaz bebeğin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Burada otopsisi yapılan Solmaz bebeğin minik bedeni ailesine teslim edildi.

Gözyaşları içinde toprağa verildi

Solmaz bebeğin cansız bedeni kılınan cenaze namazının ardından Erdoğanköy Kent Mezarlığı’nda gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Solmaz ailesi bebeklerin mezarına doğduktan hemen sonra giydirdikleri beresi ile emziğini mezarının başına koydu.

Doktorların bebeğin gayet sağlıklı olduğunu kendilerine haber verdiğini ifade eden baba Orhan Solmaz, "Bebeğim ayın 4’ünde saat 11.00 sıralarında dünyaya geldi, gayet sağlıklı bir bebekti. Doğumu Kestel Devlet Hastanesi’nde yaptık. Ayın 5’inde çocuk doktoru geldi topuk kanı sonucuna göre bebeğin sarılık başlangıcı olduğunu söyledi ve cihazların Kestel’de olmadığını belirtti. Çocuğumuzu Dörtçelik Çocuk Hastanesi’ne sevk etmeye karar verdi. O günün sabahı Çocuk Hastanesi’ne sevki gerçekleşti. Ben Dörtçelik’e gittim. Oradaki doktor ile konuştum. Bana bebeğin gayet sağlıklı olduğunu söyledi. Sadece sarılık için tedavisine başlanılacağını kaydetti. Benden bez, ıslak mendil ve diğer malzemelerin getirilmesini istediler. Yarın teslim edeceğimi söyledim. ’Tamam’ dediler. Aradan 24 saat geçmeden beni saat 06.52’de arayıp acilen hastanede olmam gerektiğini söylediler. Hastaneye gittiğimde bebeğimin öldüğünü belirttiler. Ölüm nedenini onlar da bilmiyor. ’Biz geldiğimizde bebeğin kalbi durmuştu’ diyorlar. Başka hiçbir gerekçe göstermediler. Sapasağlam teslim ettim. Hatta dün Kestel’deki çocuk doktoru ile tekrar görüştüm, bebeğimin ciddi bir sıkıntısı mı var diye sorduğumda ’Hayır kesinlikle ciddi bir sıkıntısı yok. Bebeğin gayet sağlıklı dünyaya geldi" dedi.

Orhan Solmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi’ndeki doktorlara ’bebeği size sapasağlam teslim ettik, bebeğimize ne oldu’ diye sordum. Onlar da herhangi bir cevap veremedi. Bebeğin neden öldüğünü bilmiyorlar. Bebeğin herhangi bir hastalığı da yoktu. Biz doğum sürecinde sürekli doktor gözetimindeydik. Her şey gayet olumluydu, hiçbir sıkıntısı yoktu. Bebeği kucağımıza aldık, kokusunu içimize çektik. Bir gün annesinin yanında kaldı. Sezaryen doğum olduğu için 3 gün boyunca hastaneden çıkmaması gerektiği söylendi. Dörtçelik Çocuk Hastanesi’ne sevk ettik fakat ölüm haberi ile karşılaştık. Bebeğimizin neden vefat ettiğini bilmek istiyoruz. Bu konu hakkında yetkililerden bir cevap bekliyorum. Kesinlikle ihmal olduğunu düşünüyorum. Yoğun bakım ünitesine gittiğimizde bebeğimizin yüzü komple mosmordu. Kimsenin günahını almak istemiyorum ama bu olayın araştırılmasını istiyorum. Ben evlat acısı yaşadım bir başkasının kesinlikle yaşamasını istemiyorum. Savcılığın otopsi sonucunu bekliyorum" diye konuştu.

"Bebeğim gayet sağlıklıydı, hiçbir sıkıntısı yoktu"

Bebeğe aldıkları kıyafetleri giydiremeden kaybettiğini belirten baba, "2 oğlum ve 1 kızım var. Hiçbirinin sağlık sorunu yok. Mezarlığa geldiğimizde oğlumu kaldırmakta güçlük çektim. Kendimizi çok hazırlamıştık, kıyafetlerini bile giydirmek nasip olmadı. Annesi ilk haberi aldıktan sonra ameliyatının zedelendiği söylendi. Şu anda evde istirahat halinde, onu da yalnız bırakmak istemiyorum. Ablası, kardeşi hepimiz çok üzgünüz. Ailece yıkıldık. Bebeğe aldığımız kıyafetlerin hiçbirini giydiremedik. Umarım onlar bir başkasına nasip olur. Biz onları severek almıştık" dedi.

Bebeğin Dörtçelik Çocuk Hastanesi’ne sevk edildikten sonra hayatını kaybettiğini söyleyen Solmaz, "Kestel Devlet Hastanesi’nden çok çok memnun kaldım. Daha önceki doğumlarım özel hastanedeydi ama eşim özel hastanedeyken çok sancılı bir şekilde eve geliyordu. En son doğumu başarılı geçti, çocuklar annesini gördüğü için mutlu oldu. Bebeğimiz gayet sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Ama ne olduysa Dörtçelik Çocuk Hastanesi’nde oldu. Görüştüğüm doktor bebeğimizin gayet sağlıklı olduğunu sadece sarılık başlangıcı olduğunu başka hiçbir sıkıntısı olmadığını söyledi. Dörtçelik Çocuk Hastanesi’ndeki doktorla görüştüğümde bebeğin gayet sağlıklı bir şekilde geldiğini söyledi. Herhangi bir sıkıntısı olmadığını sarılık tedavisine başlanıldığını söylediler" şeklinde konuştu.

Bebeğin 2 gün hayatta kaldığını söyleyen baba Orhan Solmaz, "Tedavi sürecinin 7-10 gün sürdüğünü söylediler. 4 Temmuz gününde kucağımıza aldık. 5 Temmuz’da sarılık hastalığı için ambulansla Dörtçelik Çocuk Hastanesi’ne sevk edildi. 6 Temmuz günü saat 06.52 saatlerinde bizi ’acil görüşmemiz gerekiyor’ diye aradılar. Bebeğim gayet sağlıklıydı, hiçbir sıkıntısı yoktu, kan değerleri de gayet güzeldi" dedi.

Cumhuriyet Savcılığı da olayla ilgili soruşturma başlatıp otopsi yaptı. Bebeğin kesin ölüm sebebi 3 ay içinde çıkacak otopsi raporunun ardından netlik kazanacak. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de olayın savcılık aşamasında olduğunu, kesin ölüm sebebinin otopsi ile netleşeceğini ancak ailenin akraba evliliği yaptığını hatırlattılar.