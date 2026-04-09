Nilüfer Belediyesi'nin, çocuklara kitapları sevdirmek, okuma kültürünü yaymak ve yazarlarla bir araya gelmesi için düzenlediği etkinliğin bu ayki konuğu yazar Ebru Akkaş oldu. Akkaş, Kızıl Kaptan kitabı üzerine minik öğrencilerle sohbet etti. Okul öncesi öğrencilerle bir araya gelen Akkaş, uzun yıllar üzerinde çalıştığı 'Kızıl Kaptan' kitabının hikâyesini paylaştı. Uğur Mumcu Sahnesi'nde Üçevler Şehit Faik Gökçen, Çalı ve Hüsnü Züber ilkokulu öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen etkinliği Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin de takip etti. Hikâye fikrinin ilk olarak 2015 yılında çıktığını dile getiren Akkaş, 'Kitabım ise 2023'te çıktı. Üzerine ilmek ilmek çalıştığım bir kitap oldu' dedi.

Ebru Akkaş, çocuklara kitabından bir bölümü, tasvirleştirerek okudu. Söyleşinin ardından çocuklarla oyun oynayan Akkaş, miniklerin merak ettikleri soruları da cevapladı.

Akkaş, aynı zamanda Gezici Kütüphane'nin programı kapsamında Kayapa İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.