Öyleyse, eğer iki hafta önce hamile kaldığınızı düşünüyorsanız, muhtemelen en az dört haftalık (hatta belki de beş haftalık) hamilesiniz demektir.

Eğer gerçekten adet döngünüzün ikinci haftasındaysanız ve hamile kalmaya çalışıyorsanız, sizin için birkaç tavsiyemiz var.

2 Haftalık Gebelik Belirtileri

Gebelik, en doğurgan olduğunuz dönemde cinsel ilişki yaşamanıza bağlıdır. Bu dönem de muhtemelen, yumurtlamanızdan iki gün önce başlar ve yumurtladığınız güne kadar devam eder. Eğer adet döngünüz düzenliyse (28 gün), 15.günde yumurtlamanız olasıdır. Ama pek çok kadının adet döngüsü her ay düzenli olmuyor.

Hamileliğin 2. haftasındaki yumurtlama belirtileri, hamile kalmak için en iyi zaman hakkında size ipucu verebilir. 2 haftalık gebelik belirtileri şunlardır:

“Yumurta beyazı” rahim ağzı salgısı. Kulağa biraz iğrenç geliyor ama yumurtlama zamanınız yaklaşırken, rahim ağzı salgınız, tıpkı yumurta beyazına benzer, incelir, berraklaşır ve lifli hâle gelir. Bu da spermin yumurtaya doğru yol almasına yardımcı olur.

Daha iyi koku alma. Buna inanın! Hormonal değişiklikler farklı kokuları ayırt edebilmenizi sağlar. Bunun nedeni muhtemelen, üremeye çalışırken erkek feromonlarının kokusunu almanıza yardımcı olmak için doğanın size yardımcı olmasıdır.

Göğüslerde ağrı veya hassasiyet. Yumurtlama ile bağlantılı hormon değişiklikleri, göğüslerinizde hafif ağrıya neden olabilir.

Pelvik ağrı. Yumurtalığınız, bir yumurtayı serbest bırakırken, karnınızın bir tarafında hafif bir sancı hissedebilirsiniz. Bu, “Mittelschmerz ağrısı” olarak bilinen bir olaydır.

Lekelenme şeklinde hafif kanama. Yumurtlama döneminde iç çamaşırınızda kırmızı veya kahverengi, az miktarda lekelenme fark edebilirsiniz. Bu, yumurtanın çevresindeki folikül yırtılınca meydana gelir. Eğer gerçek bir kanama varsa, dış gebelik gibi başka bir sorun sonucunda olabilir. Bu nedenle, lekelenmeden daha ciddi bir durum yaşayıp yaşamadığınızı öğrenmek için doktorunuza başvurunuz.

Cinsel dürtüde artış. Doğurganlık döneminde olduğunuzu doğal olarak bilirsiniz ve bebek sahibi olmak için acele edebilirsiniz.

Rahim ağzındaki değişiklikler. Eğer rahim ağzınızı düzenli olarak kontrol ederseniz yumurtlama döneminde daha yüksek, yumuşak ve açık olduğunu fark etmiş olabilirsiniz.

Bazı kadınlar, en doğurgan oldukları zamanı belirlemeye yardımcı olması için yumurtlama testi satın alır. Teknolojik olmayan bir strateji de, adet döngünüzün 12. ile 16. günü arasında (yani ikinci haftanın sonundan üçüncü haftanın başlangıcına kadar) her gün cinsel ilişkiye girmektir.

2 Haftalık Gebelikte Annedeki Değişiklikler

2 haftalık gebelik dönemindeyseniz, belirtiler henüz ortaya çıkmaz. Aslında gebeliğin, evde yapacağınız bir hormon testi ile belirlenebilmesi için, vücudunuzda yeteri kadar hamilelik hormonu olmalıdır. Bu hormon artışı gerçekleşene kadar, hamileliğinizden emin olamazsınız. Bu da, muhtemelen adetinizin gecikeceği zaman olan 4. hafta civarında gerçekleşir. Bu dönemde bu hormonların seviyeleri göze çarpan bazı hamilelik belirtileri ortaya çıkmasına neden olacak kadar yüksektir. Bazı kadınlar 4.haftadan önce hamilelikleri ile ilgili erken belirtileri fark ettiklerine yemin eder. 2 haftalık gebelikte annedeki değişiklikler aşağıdaki gibidir:

Lekelenme şeklinde hafif kanama. Hamile kaldıktan yaklaşık 5-10 gün sonra, iç çamaşırınızda az miktarda lekelenme fark edebilirsiniz. Bunun sebebi, embriyonun rahim duvarına yerleşmesidir.

Sık idrar yapma. Hamilelik hormonları, hamileliği ilk haftalarında tuvalete daha fazla gitmenize neden olabilir.

Göğüslerde ağrı ve/veya meme başlarında koyulaşma. Hamilelik hormonları ortaya çıkar çıkmaz, kadınların vücudu göğüsleri emzirmek için hazırlamaya başlar.

Yorgunluk. Genel bir bitkinlik bazı kadınlarda hamileliğin ilk ipucudur. Bunun nedeni, vücudunuzun bebeği büyütmek için çok fazla enerji kullanmasıdır.

Sabah bulantısı. Muhtemelen en yaygın olarak bilinen hamilelik belirtisidir. Bulantı, genellikle 4. hafta ile 9. hafta arasında ortaya çıkar.

Şişkinlik. Evet, yine! Vücudunuz hamile olduğunuzu fark etmeye başlar başlamaz, muhtemelen bebeğe daha fazla besin maddesi sunmak amacıyla sindirim sürecini yavaşlatır. Bu da biraz gaza ve şişkinliğe neden olabilir. Hatta belki, 2 haftalık gebe bir karın gibi görünebilir bile!

2 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüsü

2 haftalık gebelikte bebeğinizin ultrason görüntüsü bulunmamaktadır. Eğer 2 haftalık hamileyken yumurtlama döneminde karnınıza bakılırsa, şunu görürsünüz: ilk önce yumurtalığınız bir yumurtayı (öğütülmüş bir karabiber tanesinden daha küçük boyutta) fallop tüpünüze bırakır. Yumurtanın, 12-24 saat içinde burada döllenmesi gerekir. Eğer son 6 gün içinde cinsel ilişkiye girdiyseniz, vücudunuzda hala canlı sperm olabilir ve bunlardan biri yumurtayı dölleyebilir. Yoksa, hamile kalmak için cinsel ilişkiye girmeniz gerekir.

Gebeliğin 2. Haftasında Yapılacaklar

2 haftalık gebelik sırasında yapılacaklar aşağıdaki gibidir:

Bir yumurtlama testi kullanmayı deneyin

Yumurtlama işaretlerine bakın

Doğurgan döneminiz yakınken her gün cinsel ilişkiye girin

Her gün folik asitli doğum öncesi vitamini alın