Bursa’da yatırım fırsatı arayanlar için yeni ihale süreci başlıyor. Milli Emlak, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ve bazı kırsal mahallelerde bulunan arsa, tarla ve kamu konutlarını satışa çıkaracak. Toplam değeri yüz milyonlarca lirayı bulan taşınmazlar için ihale takvimi duyuruldu.

Temmuz ayının ilk günlerinde gerçekleştirilecek ihalelerde konut imarlı arsalar, tarım arazileri ve dikkat çeken bir kamu konutu kompleksi yatırımcıların karşısına çıkacak. Özellikle Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde bulunan yüksek değerli taşınmazlar şimdiden emlak sektörünün gündemine girmiş durumda.

Nilüfer'de Konut İmarlı Arsalar İçin Büyük Fırsat

Satış programının en yoğun bölümünü Nilüfer ilçesindeki arsalar oluşturuyor. Gökçeköy Mahallesi'nde bulunan birden fazla konut imarlı arsa, açık teklif yöntemiyle alıcı arayacak.

Bölgedeki taşınmazlar, iki katlı konut yapılaşmasına izin veren imar planı içerisinde yer alıyor. Yüzölçümleri yaklaşık 660 metrekare ile 1.580 metrekare arasında değişen arsalar için belirlenen muhammen bedeller ise 8 milyon liradan başlayıp 15 milyon 600 bin liraya kadar ulaşıyor.

Nilüfer'in gelişim potansiyeli yüksek bölgeleri arasında gösterilen Gökçeköy'deki satışların, hem bireysel yatırımcılar hem de inşaat firmaları tarafından yakından takip edilmesi bekleniyor.

Çalı Mahallesi'ndeki Arsa Listenin Zirvesinde

İhale listesindeki en yüksek bedelli taşınmazlardan biri Nilüfer'in Çalı Mahallesi'nde bulunuyor. Yaklaşık 3 bin 400 metrekare büyüklüğündeki arsa için 68 milyon 70 bin liralık tahmini satış bedeli belirlendi.

Konut alanında kalan taşınmazın, bölgedeki yapılaşma ve nüfus artışı dikkate alındığında önemli bir yatırım değeri taşıdığı değerlendiriliyor. Bu nedenle söz konusu ihale, satış programının en dikkat çekici başlıkları arasında gösteriliyor.

Osmangazi'de 60 Milyon Liralık Tarla Satışa Sunulacak

Osmangazi ilçesinde yer alan bazı taşınmazlar da yatırımcıların ilgisini çekmeye aday görünüyor. Altınova Mahallesi'nde bulunan ve tapuda tarla olarak kayıtlı olan arazi için 60 milyon liralık değer belirlendi.

Yaklaşık 6 bin 300 metrekare büyüklüğündeki taşınmazın imar planında günübirlik tesis alanı ve park alanı içerisinde kaldığı belirtiliyor. Bölgenin gelecekteki kullanım potansiyeli nedeniyle bu ihale, yatırım çevrelerinde merakla beklenen satışlardan biri olarak öne çıkıyor.

Aynı ilçedeki Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 8 dönümlük başka bir taşınmaz da satış listesinde yer alıyor. Tarım alanı niteliğindeki arazi için belirlenen bedel ise yaklaşık 6 milyon lira seviyesinde bulunuyor.

Yıldırım'da İki Bloklu Kamu Konutu Kompleksi İhaleye Çıkıyor

Satış programında yalnızca arsalar ve tarlalar bulunmuyor. Yıldırım ilçesi Umurbey Mahallesi'nde yer alan büyük bir kamu konutu kompleksi de ihale kapsamında satışa sunulacak.

Yaklaşık 45 milyon liralık değer biçilen taşınmaz üzerinde iki bloktan oluşan ve toplam 23 bağımsız bölümü bulunan bir yapı yer alıyor. Bakanlık tarafından hazırlanan şartnamede, taşınmazın mevcut teknik durumu dikkate alınarak güçlendirme, yenileme veya yeniden yapılandırma süreçlerine ilişkin özel hükümler bulunduğu belirtiliyor.

Kent merkezine yakın konumu nedeniyle söz konusu taşınmazın yatırımcılar açısından önemli bir fırsat yaratabileceği ifade ediliyor.

İhaleler Temmuz Ayının İlk Haftasında Yapılacak

Taşınmazların büyük bölümü için ihale tarihleri 1 ve 2 Temmuz olarak planlandı. Satışların bir kısmı açık teklif yöntemiyle gerçekleştirilecek, yüksek değerli bazı taşınmazlar ise kapalı teklif usulüyle alıcı arayacak.

Kapalı teklif yöntemiyle yapılacak ihalelerde yatırımcıların tekliflerini önceden hazırlayarak belirlenen süre içerisinde komisyona teslim etmeleri gerekiyor. Açık teklif usulünde ise katılımcılar ihale salonunda fiyat artırımı yapabilecek.

Peşin Ödeyene Yüzde 20 İndirim İmkânı

Milli Emlak tarafından satışa çıkarılan taşınmazların önemli bir bölümü için peşin ödeme avantajı da sağlanıyor. İhaleyi kazananlar satış bedelini peşin ödemeyi tercih etmeleri halinde yüzde 20 oranında indirimden yararlanabilecek.

Bunun yanında ödeme planını taksitli kullanmak isteyenler için de kolaylık sunuluyor. Belirli taşınmazlarda bedelin bir kısmı peşin ödenerek kalan bölüm iki yıla kadar taksitlendirilebilecek.

Vergi ve Harç Muafiyeti Dikkat Çekiyor

Satışa sunulan Hazine taşınmazlarıyla ilgili dikkat çeken bir diğer detay ise vergi avantajları oldu. İhaleyi kazanan yatırımcılar, satış ve devir işlemleri sırasında bazı vergi ve harçlardan muaf tutulacak. Ayrıca satın alınan taşınmazların belirli süre emlak vergisine tabi olmaması da yatırımcıların maliyetlerini azaltan unsurlar arasında yer alıyor.

Bursa'da gerçekleştirilecek bu geniş kapsamlı satış programı, özellikle gayrimenkul yatırımcıları, müteahhitler ve uzun vadeli arazi yatırımı planlayanlar açısından yaz aylarının en dikkat çekici fırsatlarından biri olarak değerlendiriliyor.