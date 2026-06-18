Olay, Mahmudiye Mahallesi Uçkun Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde alkol alan Kerim D. (50), tanımadığı bir şahsın saldırısına uğradı. Aldığı darbeler sonucu başından yaralanan Kerim D., olay yerinden ayrılarak Osmanbey Caddesi üzerindeki polis merkezine gitti.

Polislerden yardım isteyen yaralı şahıs için olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından karakolda ilk müdahalesi yapılan Kerim D., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ