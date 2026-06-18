Bursa İl AFAD Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen kapsamlı denetim süreçlerini başarıyla tamamlayan ANDA Arama Kurtarma Ekibi, Türkiye genelinde bu akreditasyon sınavını geçen ilk ekip oldu.

Kentsel alanların yanı sıra zorlu arazi koşullarını da kapsayan sınav süreci, kışın dondurucu hava şartlarında ve yazın yüksek sıcaklıklarında olmak üzere iki ayrı etapta gerçekleştirildi. Ekipler; navigasyon, haberleşme, operasyon yönetimi ve teknik yeterlilik alanlarında değerlendirildi.

ANDA Arama Kurtarma Ekibi, tüm aşamalarda gösterdiği üstün performansla sınavı başarıyla tamamlayarak Bursa’nın 42’nci akredite ekibi unvanını aldı.

İnegöl ANDA Arama Kurtarma’dan yapılan açıklamada, bu başarının yalnızca ANDA teşkilatının değil, afetlere hazırlık konusunda gönüllülük ruhuyla çalışan tüm ekiplerin ortak başarısı olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Bursa ANDA ekibimizi, liderlerimizi, eğitmenlerimizi ve gönüllülerimizi gönülden tebrik ediyoruz. Ülkemizin afetlere karşı daha güçlü ve hazırlıklı hale gelmesine katkı sunmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.