Okulların kapanmasıyla birlikte yaz tatiline hazırlanan ailelere, çocukların ağız ve diş sağlığı konusunda önemli uyarılar yapıldı. Uzmanlar, tatil öncesi gerçekleştirilecek ağız ve diş kontrollerinin, muhtemel sorunların erken teşhis edilmesi ve tedavi sürecinin daha rahat planlanması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Süt dişleri geleceğin ağız yapısını belirliyor

Süt dişlerinin yalnızca geçici olmadığını belirten Prof. Dr. Oba, bu dişlerin çocuğun ağız ve çene gelişiminde kritik görev üstlendiğini söyledi. Erken kaybedilen süt dişlerinin beslenme problemlerine, ilerleyen yaşlarda ise çapraşıklık, çene darlığı ve kapanış bozukluklarına neden olabileceğini aktaran Oba, ilk diş muayenesinin, ilk süt dişi çıktıktan sonra yapılmasının önemine işaret etti.

Prof. Dr. Oba, çocuklarda sağlıklı ağız yapısının korunması için çürük diş tedavileri, dolgu ve gerekli durumlarda kanal tedavileri, fissür örtücü ve flor uygulamaları, travmaya bağlı diş yaralanmalarının tedavisi, süt dişi çekimleri, yer tutucu uygulamaları ile erken ortodontik değerlendirmelerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

Yaz tatili tedavi süreci için avantaj sağlıyor

Prof. Dr. Oba, yaz tatili öncesinde yapılacak kontroller sayesinde mevcut ağız ve diş sorunlarının erken dönemde tespit edilebildiğini, tedavilerin ise okul dönemine göre daha konforlu şekilde planlanabildiğini ifade ederken, özellikle şehir dışı veya yurt dışı tatillerine çıkacak ailelerin, tatil sırasında yaşanabilecek ağrı ve benzeri olumsuzlukların önüne geçmek için kontrol muayenelerini ihmal etmemesi gerektiği vurgulandı.

Sağlıklı dişler sağlıklı gelişimi destekliyor

Çocuklarda ağız ve diş sağlığının yalnızca estetik açıdan değil; büyüme, beslenme, konuşma gelişimi ve özgüven açısından da önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Oba, tatil döneminde değişen beslenme alışkanlıkları nedeniyle şekerli içecek ve atıştırmalık tüketimine karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

Prof. Dr. Oba, koruyucu uygulamalar ve düzenli kontroller sayesinde çürük oluşumunun büyük ölçüde önlenebileceği, yaz döneminde yapılacak uygulamaların yeni eğitim-öğretim yılına daha sağlıklı başlanmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Yaz tatilinde sağlıklı gülüş için 5 önemli öneri

Prof. Dr. Oba, çocukların yaz tatilini ağız ve diş sağlığı açısından verimli geçirmesi ve yeni eğitim-öğretim dönemine sağlıklı başlaması için ailelere; diş muayenesinin karne öncesinde ya da tatilin ilk günlerinde yaptırılması, günde en az iki kez düzenli diş fırçalama alışkanlığının sürdürülmesi, yaz aylarında artış gösteren şekerli içecek ve atıştırmalık tüketiminin kontrol altında tutulması, spor ve hareketli aktivitelerde oluşabilecek diş travmalarına karşı gerekli koruyucu önlemlerin alınması ve düzenli diş hekimi kontrollerinin ihmal edilmemesi yönünde tavsiyelerde bulundu.