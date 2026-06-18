Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 29 ilde yer alan toplam 309 gayrimenkulü açık artırma yöntemiyle satışa sunmaya hazırlanıyor. Konut ve iş yerlerinden oluşan taşınmazlar, farklı peşinat ve vade seçenekleriyle alıcılarını bekliyor.

İŞ YERLERİ İÇİN FARKLI ÖDEME SEÇENEKLERİ SUNULUYOR

TOKİ’nin satışa çıkardığı iş yerleri için çeşitli ödeme seçenekleri sunulacak. Taşınmazlar, yüzde 10 peşinatla 96 veya 120 ay vade, bazıları ise yüzde 30 peşinatla 60 ay vade imkânıyla satılacak.