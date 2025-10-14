Nilüfer Belediyesi’nin halk sağlığına dikkat çekmek amacıyla düzenlediği “2. Nilüfer Halk Sağlığı Günleri”, 8-10 Ekim tarihleri arasında yüzlerce vatandaşın katılımıyla Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi’nde gerçekleştirildi. Etkinlik süresince vatandaşlar ücretsiz sağlık taramalarına, eğitimlere ve atölyelere katılma imkanı buldu.

ÜÇ GÜNDE YÜZLERCE KİŞİ ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANDI

Programda bin 50 kişi kan şekeri ölçümü, bin 280 kişi tansiyon kontrolü, 616 kişi vücut kitle indeksi, 652 kişi göz muayenesi, 536 kişi işitme testi, 478 kişi düz tabanlık, 329 kişi skolyoz, 411 kişi solunum fonksiyon testi yaptırdı. Ayrıca 450 kişi diş muayenesinden geçerken, 187 kişi postür analizi, 246 kişi denge ve koordinasyon testi yaptırdı. Sigara bırakma polikliniği ise 15 kişiye destek sağladı.

Toplamda 1.500’den fazla Nilüferli etkinlik alanını ziyaret ederken, 500 kişi eğitim programlarına, yaklaşık 600 kişi ise atölyelere katıldı. Özellikle çocuklara yönelik el yıkama, doğru diş fırçalama, sağlıklı beslenme, sanat terapisi ve detoks içeceği atölyeleri büyük ilgi topladı.



“SAĞLIĞI HER ŞEYİN BAŞINA KOYMAK ZORUNDAYIZ”

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, etkinliğin kapanışında yaptığı değerlendirmede, halk sağlığını güçlendirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Başkan Şadi Özdemir, “Sağlıklı bir toplum, mutlu bir kentin temelidir. Sağlığı her şeyin başına koymak zorundayız. Bu etkinlikte yapılan her ölçüm, her test, daha sağlıklı bir yaşamın ilk adımıdır. Erken teşhis hayat kurtarır; bu bilinçle hareket ediyoruz” dedi.

Başkan Şadi Özdemir, sözlerini sağlık emekçilerine ve etkinliğe katkı veren tüm kurumlara teşekkür ederek tamamladı:

“Sağlık olmadan hayatın hiçbir rengi tam değildir. Nilüfer’in sağlıklı yarınları için herkesi bu tür etkinliklere katılmaya davet ediyorum.”