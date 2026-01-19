ChatGPT, reklam destekli yeni bir abonelik modeli için hazırlıklarını sürdürüyor. OpenAI, yapay zekâ aracında yer alması planlanan reklamlara ait örnek görselleri X hesabı üzerinden paylaştı. Reklamlı ChatGPT sürümünün test aşaması ilk olarak ABD’de başlayacak.

Yeni düzenleme, mevcut ChatGPT kullanıcılarının yanı sıra ‘ChatGPT Go’ adıyla sunulması planlanan yeni abonelik paketini de kapsıyor. Aylık 20 dolarlık Plus ve 200 dolarlık Pro paketlerine kıyasla daha ekonomik olması hedeflenen bu modelin, aylık yaklaşık 8 dolar seviyesinde sunulması bekleniyor.

REKLAM SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

OpenAI’nin aktardığına göre reklamlar, kullanıcının ChatGPT’ye yazdığı komutun hemen altında yer alacak.

Örneğin, kullanıcı Meksika’da gezilecek yerleri sorduğunda, ekranda seyahat ve tatil içerikli reklamlar gösterilebilecek. Paylaşılan örnek ekran görüntülerinde reklamların afiş formatında sunulduğu görülüyor.

Şirket, reklamların ChatGPT’nin yanıtlarını etkilemeyeceğini ve kullanıcı sohbet verilerinin reklamverenlerle paylaşılmayacağını özellikle vurguladı. OpenAI, deneme sürecinin temel amacının ChatGPT’yi daha geniş bir kullanıcı kitlesiyle buluşturmak olduğunu açıkladı.

YAPAY ZEKA BALONU PATLIYOR MU?

“Yapay zeka balonu” kavramı, yapay zeka teknolojilerinin gerçek teknik kapasitesi ve ekonomik getirisiyle örtüşmeyen, aşırı beklentilerin oluşmasını tanımlamak için kullanılıyor.

“Benzer bir tablo, 1990’ların sonundaki dot-com balonu döneminde de ortaya çıkmıştı. İnternet kalıcı ve güçlü bir teknoloji olmasına rağmen, internetle ilişkili her girişimin mutlaka başarılı olacağı inancı büyük bir piyasa çöküşünü beraberinde getirmişti.

Günümüzde süren yapay zeka balonu tartışmaları da teknolojinin kendisinden ziyade, çevresinde oluşturulan aşırı beklentiler ve şişirilen ekonomik değerler üzerinde yoğunlaşıyor. Analistlere göre ChatGPT ve benzeri yapay zekâ ürünleri de bu sürece benzer bir dönemden geçiyor.

OPENAI ZARAR EDİYOR

BBC’ye konuşan yapay zeka uzmanı Henry Ajder, OpenAI’nin reklam gelirini test etme kararının şaşırtıcı olmadığını söyledi.

Ajder, “OpenAI son yıllarda kullanıcı sayısında olağanüstü bir büyüme yakaladı ancak hâlâ yatırımcıların parasını harcayan, kâr etmeyen bir şirket. Bu nedenle yalnızca ücretli aboneliklere dayanmak yerine yeni gelir kaynakları bulmak zorunda. Birçok yazılım şirketi için reklamlar istikrarlı bir gelir modeli sunuyor” değerlendirmesinde bulundu.

Financial Times’ın aktardığına göre OpenAI, 2025’in ilk altı ayında yaklaşık 8 milyar dolar zarar etti. Yaklaşık 800 milyon kullanıcısı bulunan ChatGPT’de, bu kitlenin yalnızca yüzde 5’i ücretli abone konumunda.

Başlangıçta kar amacı gütmeyen bir yapı olarak kurulan OpenAI, zamanla ticari bir modele evrildi. Şirketin CEO’su Sam Altman ise daha önce yaptığı açıklamalarda reklamlardan hoşlanmadığını ve bu yöntemi “son çare” olarak gördüğünü dile getirmişti.