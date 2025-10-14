Nilüfer Belediyesi çalışanları, “Birimler Arası Voleybol Turnuvası” kapsamında parkede bir araya geldi. Motivasyonu artırmak ve kurum içi dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen bu etkinlik, personeli sosyal bir ortamda buluşturdu.

Nilüfer Belediyesi tarafından organize edilen turnuva, heyecanlı maçlarla başladı. Toplamda 6 takımın lig usulü mücadele ettiği karşılaşmalar, Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisi’nde bulunan Pilar Marie Victoria Lopez Voleybol Salonu’nda yapıldı.

İlk karşılaşmalarda Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü, Meclis Üyeleri’ni; Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü’nü; Yapı Kontrol Müdürlüğü ise İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nü 2-0’lık setlerle yendi.





Tek devreli lig usulüyle gerçekleştirilen turnuvada ilk dört sırayı alacak takımlar, yarı final ve final maçlarında mücadele etme hakkı kazanacak. Beş hafta sürecek müsabakaların ardından turnuva, Yüzüncüyıl Gençlik ve Spor Salonu’nda oynanacak yarı final ve final karşılaşmalarıyla sona erecek.