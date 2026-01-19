“Apple’ın 2026 yılında yeni ürünlerini farklı lansmanlara bölerek tanıtacağı öne sürülmüştü. Bunun yanı sıra, büyük çaplı bir yenilik beklenmeyen bazı ürünlerde OLED ekranlara geçileceği ifade ediliyor. DigiTimes’ın aktardığı bilgilere göre Apple, 2026–2028 yılları arasında tanıtmayı planladığı iPad mini, MacBook Air ve Pro, iPad Air ile iMac modellerini OLED ekranla güncellemeyi hedefliyor.

“Bloomberg’den Mark Gurman, daha önce iPad mini ile MacBook Pro’nun bu yıl OLED ekrana geçmesini beklediğini belirtmişti. Ancak MacBook Air modellerinde bu teknolojinin kullanıma sunulmasının 2028 yılını bulabileceği ifade ediliyor.

Gurman bu yıl tanıtılacak iPad mini modelinde LCD ekran olacağı ancak 2027 yılında OLED ekranlı modelin gelebileceği belirtilmişti. Başka görüşler de var.

Yeni iddialara göre OLED ekrana kavuşması beklenen modeller ve tarihler; 2026 yılında, iPad mini ve 2026 sonuna doğru MacBook Pro ya da 2027 yılında, iPad Air 2027 yılında, OLED ekranlı yeni iMac modeli 2027 veya 2028 yılında ve en son 2028 yılında MacBook Air gelecek.