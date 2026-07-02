Kapalıçarşı verilerine göre gram altın alışta 6 bin 62 TL, satışta ise 6 bin 147 TL seviyesinde işlem görüyor.

22 ayar altın 5 bin 543 TL alış, 5 bin 747 TL satış fiyatıyla listelenirken, 14 ayar altının alış fiyatı 3 bin 322 TL, satış fiyatı ise 4 bin 488 TL oldu.

Çeyrek altın alışta 9 bin 951 TL, satışta 10 bin 67 TL seviyesinde yer aldı. Eski çeyrek altın ise 9 bin 938 TL alış, 10 bin 43 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Yarım altın 19 bin 883 TL alış, 20 bin 92 TL satış fiyatından alıcı bulurken, tam altın ise alışta 39 bin 638 TL, satışta 40 bin 55 TL seviyesine ulaştı.