Operasyonlarda 37 şüpheli yakalanırken, bunlardan 34'ü tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre, operasyonlar sonucunda toplamda 640 kilogram uyuşturucu madde, 225 bin kök kenevir ve kök skunk ile 21 bin 768 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yerlikaya, Türkiye’yi bu konuda "ulaşılmaz ve yasaklı bir kale" haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Operasyonlar kapsamında çeşitli illerde kayda değer miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve çok sayıda şüpheli gözaltına alındı:

Antalya’da 37 kilogram skunk, 9,5 kilogram metamfetamin, 3,5 kilogram eroin ve 2 bin adet uyuşturucu hap bulunurken, 6 şüpheli tutuklandı.

37 kilogram skunk, 9,5 kilogram metamfetamin, 3,5 kilogram eroin ve 2 bin adet uyuşturucu hap bulunurken, 6 şüpheli tutuklandı. Diyarbakır’da 386 kilogram esrar, 170 bin kök skunk, 55 bin kök kenevir ele geçirildi. 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

386 kilogram esrar, 170 bin kök skunk, 55 bin kök kenevir ele geçirildi. 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Van’da 135 kilogram esrar ve 15 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

135 kilogram esrar ve 15 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı. Ağrı’da 16 kilogram metamfetamin bulundu, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

16 kilogram metamfetamin bulundu, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Iğdır’da 1.102 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 4 şüpheli tutuklandı.

1.102 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 4 şüpheli tutuklandı. Sivas’ta 10 kilogram skunk ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

10 kilogram skunk ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı. Aksaray’da 1 kilogram bonzai ve 1.058 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 5 kişi tutuklandı.

1 kilogram bonzai ve 1.058 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 5 kişi tutuklandı. Muş’ta 1 kilogram bonzai bulunurken, 2 şüpheli tutuklandı.

1 kilogram bonzai bulunurken, 2 şüpheli tutuklandı. Manisa’da 3 bin 692 adet uyuşturucu hapla birlikte 1 kişi tutuklandı.

3 bin 692 adet uyuşturucu hapla birlikte 1 kişi tutuklandı. İzmir’de 4 bin 492 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.