Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerin yaz aylarında bütçelerini zorlamadan seyahat etmelerine imkan tanıyan "Seyahatsever" projesinin 2026 yılı takvimini duyurdu. 81 ilde yer alan GSB yurtlarının kapılarını ücretsiz olarak açtığı projede rezervasyon süreci resmen başladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, gençlerin yaz döneminde yararlanabileceği konaklama tarihleri şu şekilde:

Proje Başlangıcı: 6 Temmuz 2026

Proje Bitişi: 21 Ağustos 2026

Belirtilen tarihler arasında gençler, gitmek istedikleri şehirlerde projeye ayrılan KYK yurtlarında en fazla 5 gece kesintisiz ve bedelsiz şekilde konaklama hakkına sahip olacak. Seyahatsever projesinden faydalanmak isteyenlerin yerine getirmesi gereken kriterler şunlar:

18 ile 30 yaş arasındaki tüm gençler projeye başvuru yapabilir. Projeye katılım için lise ya da üniversite öğrencisi olmaya gerek yok. Katılımcılar, sadece resmi ikamet adreslerinin bulunduğu il ve ilçelerin dışındaki yurtlar için talepte bulunabilirler.

Yurtlarda kadın ve erkek misafirler için ayrı bloklar hizmet veriyor. Öte yandan konaklama süresi boyunca yemek ve kahvaltı hizmeti sunulmamaktadır.

Projeye başvuru işlemleri telefon kanalıyla kolayca gerçekleştiriliyor:

Seyahat edilmek istenen şehirdeki aktif yurtlar seyahatsever.gsb.gov.tr internet sitesi üzerinden kontrol ediliyor. Konaklama planlanan günden en az 1 gün önce irtibata geçilmesi zorunlu. Bakanlığın resmi çağrı merkezi olan ALO GSB (444 0 472) hattı aranarak; ad, soyad, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle rezervasyon kaydı tamamlanıyor.

2026 yılı planlaması kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinde toplam 162 yurt gençlerin kullanımına tahsis edildi. Uygulama doğrultusunda her şehirde bir kadın ve bir erkek yurdu seyahatseverlere hizmet sunacak.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Çanakkale başta olmak üzere tüm illerdeki güncel yurt isimleri, adresleri ve harita konumlarına seyahatsever.gsb.gov.tr resmi web adresi üzerinden doğrudan ulaşılabiliyor.

Tahsis edilen yurtlar ise şu şekilde:

Adana

1. Beş Ocak Yurt Müdürlüğü (Kız) – Sarıçam

2. Kut-ül Amare Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Sarıçam

Adıyaman

3. Safvan Bin Muattal Yurd (Kız) – Merkez

4. Veysel Karani Yurdu (Erkek) – Merkez

Afyonkarahisar

5. Safiye Sultan Yurt Müdürlüğü (Kız) – Merkez

6. Tınaztepe Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Merkez

Ağrı

7. Abdurrahim Arvasi Yurt Müdürlüğü (Kız) – Merkez

8. İshak Paşa Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Merkez

Aksaray

9. Cemaleddin Aksaray-i Yurdu (Kız) – Merkez

10. Aksaray Yurdu (Erkek) – Merkez

Amasya

11. Sultan Bayezid Yurt Müdürlüğü (Kız) – Merkez

12. Amasya Yurdu (Erkek) – Merkez

Ankara

13. Zübeyde Hanım Yurt Müdürlüğü (Kız) – Altındağ

14. Gazi Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Yenimahalle

Antalya

15. Akdeniz Yurt Müdürlüğü (Kız) – Konyaaltı

16. Muratpaşa Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Muratpaşa

Ardahan

17. Ardahan Yurdu (Kız) – Merkez

18. Niyazi Mısri Yurdu (Erkek) – Merkez

Artvin

19. Çoruh Yurt Müdürlüğü (Kız) – Merkez

20. Artvin Yurdu (Erkek) – Merkez

Aydın

21. Aydın Yurdu (Kız) – Efeler

22. Adnan Menderes Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Efeler

Balıkesir

23. Hasan Basri Çantay Yurt Müdürlüğü (Kız) – Altıeylül

24. Balıkesir Yurdu (Erkek) – Altıeylül

Bartın

25. Oruç Reis Yurt Müdürlüğü (Kız) – Merkez

26. Bartın Yurdu (Erkek) – Merkez

Batman

27. Batman Yurdu (Kız) – Merkez

28. Seyyid Bilal Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Merkez

Bayburt

29. Bayburt Yurdu (Kız) – Merkez

30. Dede Korkut Yurdu (Erkek) – Merkez

Bilecik

31. Bilecik Kız Yurdu (Kız) – Merkez

32. Ertuğrul Gazi Yurdu (Erkek) – Merkez

Bingöl

33. Bingöl Yurdu (Kız) – Merkez

34. Pir Ali Yurdu (Erkek) – Merkez

Bitlis

35. Beşminare Yurt Müdürlüğü (Kız) – Merkez

36. Bitlis Yurdu (Erkek) – Merkez

Bolu

37. Seyyide Nefise Yurt Müdürlüğü (Kız) – Merkez

38. Bolu Yurdu (Erkek) – Merkez

Burdur

39. Burdur Yurdu (Kız) – Merkez

40. Asım Reis Yurdu (Erkek) – Merkez

Bursa

41. Bursa Kız Yurdu (Kız) – Nilüfer

42. Emir Sultan Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Nilüfer

Çanakkale

43. Çanakkale Safiye Hüseyin Elbi Yurdu (Kız) – Merkez

44. Kerime Sultan Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Merkez

Çankırı

45. Çankırı Kız Yurdu (Kız) – Merkez

46. Emir Karatekin Yurdu (Erkek) – Merkez

Çorum

47. Hitit Kız Yurdu (Kız) – Merkez

48. Çorum Yurdu (Erkek) – Merkez

Denizli

49. Pamukkale Yurt Müdürlüğü (Kız) – Pamukkale

50. Denizli Yurdu (Erkek) – Pamukkale

Diyarbakır

51. Selahaddin Eyyubi Yurdu (Kız) – Sur

52. Halid Bin Velid Yurdu (Erkek) – Yenişehir

Düzce

53. Düzce Kız Yurdu (Kız) – Merkez

54. Aliya İzzetbegovici Yurdu (Erkek) – Merkez

Edirne

55. Selimiye Yurt Müdürlüğü (Kız) – Merkez

56. Edirne Yurdu (Erkek) – Merkez

Elazığ

57. Elazığ Kız Yurdu (Kız) – Merkez

58. Fırat Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Merkez

Erzincan

59. Erzincan Kız Yurdu (Kız) – Merkez

60. Terzibaba Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Merkez

Erzurum

61. Erzurum Kız Yurdu (Kız) – Yakutiye

62. Palandöken Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Palandöken

Eskişehir

63. Eskişehir Kız Yurdu (Kız) – Tepebaşı

64. Yunus Emre Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Tepebaşı

Gaziantep

65. Gaziantep Kız Yurdu (Kız) – Şahinbey

66. Ünaldı Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Şahinbey

Giresun

67. Giresun Kız Yurdu (Kız) – Merkez

68. Giresun Erkek Yurdu (Erkek) – Merkez

Gümüşhane

69. Zeynep Kamil Yurt Müdürlüğü (Kız) – Merkez

70. Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Yurdu (Erkek) – Merkez

Hakkari

71. Hakkari Kız Yurdu (Kız) – Merkez

72. Hakkari Erkek Yurdu (Erkek) – Merkez

Hatay

73. Hatay Kız Yurdu (Kız) – Antakya

74. Cemil Meriç Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Antakya

Iğdır

75. Iğdır Kız Yurdu (Kız) – Merkez

76. Iğdır Erkek Yurdu (Erkek) – Merkez

Isparta

77. Mihri Hatun Yurt Müdürlüğü (Kız) – Merkez

78. Isparta Yurdu (Erkek) – Merkez

İstanbul

79. Fatih Sultan Mehmet Yurdu (Kız) – Fatih

80. Kanuni Sultan Süleyman Yurdu (Erkek) – Başakşehir

İzmir

81. Zübeyde Hanım Yurt Müdürlüğü (Kız) – Buca

82. Ege Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Bornova

Kahramanmaraş

83. Kahramanmaraş Kız Yurdu (Kız) – Onikişubat

84. Sütçü İmam Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Onikişubat

Karabük

85. Karabük Kız Yurdu (Kız) – Merkez

86. İsmail Necati Efendi Yurdu (Erkek) – Merkez

Karaman

87. Nefise Sultan Yurt Müdürlüğü (Kız) – Merkez

88. Karamanoğlu Mehmet Bey Yurdu (Erkek) – Merkez

Kars

89. Kars Kız Yurdu (Kız) – Merkez

90. Serhat Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Merkez

Kastamonu

91. Kastamonu Kız Yurdu (Kız) – Merkez

92. Şeyh Şaban-ı Veli Yurdu (Erkek) – Merkez

Kayseri

93. Gevher Nesibe Yurt Müdürlüğü (Kız) – Melikgazi

94. Erciyes Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Melikgazi

Kırıkkale

95. Kırıkkale Kız Yurdu (Kız) – Yahşihan

96. Hatice Hanım Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Yahşihan

Kırklareli

97. Kırklareli Kız Yurdu (Kız) – Merkez

98. H Ahmet Yesevi Yurdu (Erkek) – Merkez

Kırşehir

99. Ahi Evran Yurt Müdürlüğü (Kız) – Merkez

100. Kırşehir Yurdu (Erkek) – Merkez

Kilis

101. Kilis Kız Yurdu (Kız) – Merkez

102. Kilis Erkek Yurdu (Erkek) – Merkez

Kocaeli

103. Kocaeli Kız Yurdu (Kız) – İzmit

104. Gazi Süleyman Paşa Yurdu (Erkek) – İzmit

Konya

105. Konya Kız Yurdu (Kız) – Selçuklu

106. Şems-i Tebrizi Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Selçuklu

Kütahya

107. Kütahya Kız Yurdu (Kız) – Merkez

108. Hezar Dinari Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Merkez

Malatya

109. Malatya Kız Yurdu (Kız) – Battalgazi

110. Battalgazi Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Battalgazi

Manisa

111. Manisa Kız Yurdu (Kız) – Yunusemre

112. Muradiye Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Yunusemre

Mardin

113. Mardin Kız Yurdu (Kız) – Artuklu

114. Mardin Erkek Yurdu (Erkek) – Artuklu

Mersin

115. Mersin Kız Yurdu (Kız) – Yenişehir

116. Kırkkaşık Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Yenişehir

Muğla

117. Muğla Kız Yurdu (Kız) – Menteşe

118. Şahidi Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Menteşe

Muş

119. Muş Kız Yurdu (Kız) – Merkez

120. Muş Erkek Yurdu (Erkek) – Merkez

Nevşehir

121. Nevşehir Kız Yurdu (Kız) – Merkez

122. Hünkar Hacı Bektaş Veli Yurdu (Erkek) – Merkez

Niğde

123. Niğde Kız Yurdu (Kız) – Merkez

124. Fadimeana Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Merkez

Ordu

125. Ordu Kız Yurdu (Kız) – Altınordu

126. Mehmet Fuad Köprülü Yurdu (Erkek) – Altınordu

Osmaniye

127. Osmaniye Kız Yurdu (Kız) – Merkez

128. Osmaniye Erkek Yurdu (Erkek) – Merkez

Rize

129. Rize Kız Yurdu (Kız) – Merkez

130. Recep Tayyip Erdoğan Yurdu (Erkek) – Merkez

Sakarya

131. Sakarya Kız Yurdu (Kız) – Serdivan

132. Sabahattin Zaim Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Serdivan

Samsun

133. Samsun Kız Yurdu (Kız) – Atakum

134. Ali Fuat Başgil Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Atakum

Siirt

135. Siirt Kız Yurdu (Kız) – Merkez

136. İsmail Fakirullah Yurdu (Erkek) – Merkez

Sinop

137. Sinop Kız Yurdu (Kız) – Merkez

138. Mahmud Kefevi Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Merkez

Sivas

139. Sivas Kız Yurdu (Kız) – Merkez

140. Binali Yıldırım Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Merkez

Şanlıurfa

141. Şanlıurfa Kız Yurdu (Kız) – Haliliye

142. Harran Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Haliliye

Şırnak

143. Şırnak Kız Yurdu (Kız) – Merkez

144. Şırnak Erkek Yurdu (Erkek) – Merkez

Tekirdağ

145. Tekirdağ Kız Yurdu (Kız) – Süleymanpaşa

146. Namık Kemal Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Süleymanpaşa

Tokat

147. Tokat Kız Yurdu (Kız) – Merkez

148. Gazi Osman Paşa Yurdu (Erkek) – Merkez

Trabzon

149. Trabzon Kız Yurdu (Kız) – Ortahisar

150. Karadeniz Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Ortahisar

Tunceli

151. Tunceli Kız Yurdu (Kız) – Merkez

152. Tunceli Erkek Yurdu (Erkek) – Merkez

Uşak

153. Uşak Kız Yurdu (Kız) – Merkez

154. Latife Hanım Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Merkez

Van

155. Van Kız Yurdu (Kız) – Tuşba

156. Selahaddin Eyyubi Yurdu (Erkek) – Tuşba

Yalova

157. Yalova Kız Yurdu (Kız) – Merkez

158. Yalova Erkek Yurdu (Erkek) – Merkez

Yozgat

159. Yozgat Kız Yurdu (Kız) – Merkez

160. Bozok Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Merkez

Zonguldak

161. Zonguldak Kız Yurdu (Kız) – Merkez

162. Abdullah Sabri Efendi Yurdu (Erkek) – Merkez