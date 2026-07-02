Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerin yaz aylarında bütçelerini zorlamadan seyahat etmelerine imkan tanıyan "Seyahatsever" projesinin 2026 yılı takvimini duyurdu. 81 ilde yer alan GSB yurtlarının kapılarını ücretsiz olarak açtığı projede rezervasyon süreci resmen başladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, gençlerin yaz döneminde yararlanabileceği konaklama tarihleri şu şekilde:
Proje Başlangıcı: 6 Temmuz 2026
Proje Bitişi: 21 Ağustos 2026
Belirtilen tarihler arasında gençler, gitmek istedikleri şehirlerde projeye ayrılan KYK yurtlarında en fazla 5 gece kesintisiz ve bedelsiz şekilde konaklama hakkına sahip olacak. Seyahatsever projesinden faydalanmak isteyenlerin yerine getirmesi gereken kriterler şunlar:
18 ile 30 yaş arasındaki tüm gençler projeye başvuru yapabilir. Projeye katılım için lise ya da üniversite öğrencisi olmaya gerek yok. Katılımcılar, sadece resmi ikamet adreslerinin bulunduğu il ve ilçelerin dışındaki yurtlar için talepte bulunabilirler.
Yurtlarda kadın ve erkek misafirler için ayrı bloklar hizmet veriyor. Öte yandan konaklama süresi boyunca yemek ve kahvaltı hizmeti sunulmamaktadır.
Projeye başvuru işlemleri telefon kanalıyla kolayca gerçekleştiriliyor:
Seyahat edilmek istenen şehirdeki aktif yurtlar seyahatsever.gsb.gov.tr internet sitesi üzerinden kontrol ediliyor. Konaklama planlanan günden en az 1 gün önce irtibata geçilmesi zorunlu. Bakanlığın resmi çağrı merkezi olan ALO GSB (444 0 472) hattı aranarak; ad, soyad, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle rezervasyon kaydı tamamlanıyor.
2026 yılı planlaması kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinde toplam 162 yurt gençlerin kullanımına tahsis edildi. Uygulama doğrultusunda her şehirde bir kadın ve bir erkek yurdu seyahatseverlere hizmet sunacak.
İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Çanakkale başta olmak üzere tüm illerdeki güncel yurt isimleri, adresleri ve harita konumlarına seyahatsever.gsb.gov.tr resmi web adresi üzerinden doğrudan ulaşılabiliyor.
Tahsis edilen yurtlar ise şu şekilde:
Adana
1. Beş Ocak Yurt Müdürlüğü (Kız) – Sarıçam
2. Kut-ül Amare Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Sarıçam
Adıyaman
3. Safvan Bin Muattal Yurd (Kız) – Merkez
4. Veysel Karani Yurdu (Erkek) – Merkez
Afyonkarahisar
5. Safiye Sultan Yurt Müdürlüğü (Kız) – Merkez
6. Tınaztepe Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Merkez
Ağrı
7. Abdurrahim Arvasi Yurt Müdürlüğü (Kız) – Merkez
8. İshak Paşa Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Merkez
Aksaray
9. Cemaleddin Aksaray-i Yurdu (Kız) – Merkez
10. Aksaray Yurdu (Erkek) – Merkez
Amasya
11. Sultan Bayezid Yurt Müdürlüğü (Kız) – Merkez
12. Amasya Yurdu (Erkek) – Merkez
Ankara
13. Zübeyde Hanım Yurt Müdürlüğü (Kız) – Altındağ
14. Gazi Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Yenimahalle
Antalya
15. Akdeniz Yurt Müdürlüğü (Kız) – Konyaaltı
16. Muratpaşa Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Muratpaşa
Ardahan
17. Ardahan Yurdu (Kız) – Merkez
18. Niyazi Mısri Yurdu (Erkek) – Merkez
Artvin
19. Çoruh Yurt Müdürlüğü (Kız) – Merkez
20. Artvin Yurdu (Erkek) – Merkez
Aydın
21. Aydın Yurdu (Kız) – Efeler
22. Adnan Menderes Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Efeler
Balıkesir
23. Hasan Basri Çantay Yurt Müdürlüğü (Kız) – Altıeylül
24. Balıkesir Yurdu (Erkek) – Altıeylül
Bartın
25. Oruç Reis Yurt Müdürlüğü (Kız) – Merkez
26. Bartın Yurdu (Erkek) – Merkez
Batman
27. Batman Yurdu (Kız) – Merkez
28. Seyyid Bilal Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Merkez
Bayburt
29. Bayburt Yurdu (Kız) – Merkez
30. Dede Korkut Yurdu (Erkek) – Merkez
Bilecik
31. Bilecik Kız Yurdu (Kız) – Merkez
32. Ertuğrul Gazi Yurdu (Erkek) – Merkez
Bingöl
33. Bingöl Yurdu (Kız) – Merkez
34. Pir Ali Yurdu (Erkek) – Merkez
Bitlis
35. Beşminare Yurt Müdürlüğü (Kız) – Merkez
36. Bitlis Yurdu (Erkek) – Merkez
Bolu
37. Seyyide Nefise Yurt Müdürlüğü (Kız) – Merkez
38. Bolu Yurdu (Erkek) – Merkez
Burdur
39. Burdur Yurdu (Kız) – Merkez
40. Asım Reis Yurdu (Erkek) – Merkez
Bursa
41. Bursa Kız Yurdu (Kız) – Nilüfer
42. Emir Sultan Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Nilüfer
Çanakkale
43. Çanakkale Safiye Hüseyin Elbi Yurdu (Kız) – Merkez
44. Kerime Sultan Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Merkez
Çankırı
45. Çankırı Kız Yurdu (Kız) – Merkez
46. Emir Karatekin Yurdu (Erkek) – Merkez
Çorum
47. Hitit Kız Yurdu (Kız) – Merkez
48. Çorum Yurdu (Erkek) – Merkez
Denizli
49. Pamukkale Yurt Müdürlüğü (Kız) – Pamukkale
50. Denizli Yurdu (Erkek) – Pamukkale
Diyarbakır
51. Selahaddin Eyyubi Yurdu (Kız) – Sur
52. Halid Bin Velid Yurdu (Erkek) – Yenişehir
Düzce
53. Düzce Kız Yurdu (Kız) – Merkez
54. Aliya İzzetbegovici Yurdu (Erkek) – Merkez
Edirne
55. Selimiye Yurt Müdürlüğü (Kız) – Merkez
56. Edirne Yurdu (Erkek) – Merkez
Elazığ
57. Elazığ Kız Yurdu (Kız) – Merkez
58. Fırat Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Merkez
Erzincan
59. Erzincan Kız Yurdu (Kız) – Merkez
60. Terzibaba Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Merkez
Erzurum
61. Erzurum Kız Yurdu (Kız) – Yakutiye
62. Palandöken Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Palandöken
Eskişehir
63. Eskişehir Kız Yurdu (Kız) – Tepebaşı
64. Yunus Emre Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Tepebaşı
Gaziantep
65. Gaziantep Kız Yurdu (Kız) – Şahinbey
66. Ünaldı Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Şahinbey
Giresun
67. Giresun Kız Yurdu (Kız) – Merkez
68. Giresun Erkek Yurdu (Erkek) – Merkez
Gümüşhane
69. Zeynep Kamil Yurt Müdürlüğü (Kız) – Merkez
70. Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Yurdu (Erkek) – Merkez
Hakkari
71. Hakkari Kız Yurdu (Kız) – Merkez
72. Hakkari Erkek Yurdu (Erkek) – Merkez
Hatay
73. Hatay Kız Yurdu (Kız) – Antakya
74. Cemil Meriç Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Antakya
Iğdır
75. Iğdır Kız Yurdu (Kız) – Merkez
76. Iğdır Erkek Yurdu (Erkek) – Merkez
Isparta
77. Mihri Hatun Yurt Müdürlüğü (Kız) – Merkez
78. Isparta Yurdu (Erkek) – Merkez
İstanbul
79. Fatih Sultan Mehmet Yurdu (Kız) – Fatih
80. Kanuni Sultan Süleyman Yurdu (Erkek) – Başakşehir
İzmir
81. Zübeyde Hanım Yurt Müdürlüğü (Kız) – Buca
82. Ege Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Bornova
Kahramanmaraş
83. Kahramanmaraş Kız Yurdu (Kız) – Onikişubat
84. Sütçü İmam Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Onikişubat
Karabük
85. Karabük Kız Yurdu (Kız) – Merkez
86. İsmail Necati Efendi Yurdu (Erkek) – Merkez
Karaman
87. Nefise Sultan Yurt Müdürlüğü (Kız) – Merkez
88. Karamanoğlu Mehmet Bey Yurdu (Erkek) – Merkez
Kars
89. Kars Kız Yurdu (Kız) – Merkez
90. Serhat Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Merkez
Kastamonu
91. Kastamonu Kız Yurdu (Kız) – Merkez
92. Şeyh Şaban-ı Veli Yurdu (Erkek) – Merkez
Kayseri
93. Gevher Nesibe Yurt Müdürlüğü (Kız) – Melikgazi
94. Erciyes Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Melikgazi
Kırıkkale
95. Kırıkkale Kız Yurdu (Kız) – Yahşihan
96. Hatice Hanım Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Yahşihan
Kırklareli
97. Kırklareli Kız Yurdu (Kız) – Merkez
98. H Ahmet Yesevi Yurdu (Erkek) – Merkez
Kırşehir
99. Ahi Evran Yurt Müdürlüğü (Kız) – Merkez
100. Kırşehir Yurdu (Erkek) – Merkez
Kilis
101. Kilis Kız Yurdu (Kız) – Merkez
102. Kilis Erkek Yurdu (Erkek) – Merkez
Kocaeli
103. Kocaeli Kız Yurdu (Kız) – İzmit
104. Gazi Süleyman Paşa Yurdu (Erkek) – İzmit
Konya
105. Konya Kız Yurdu (Kız) – Selçuklu
106. Şems-i Tebrizi Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Selçuklu
Kütahya
107. Kütahya Kız Yurdu (Kız) – Merkez
108. Hezar Dinari Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Merkez
Malatya
109. Malatya Kız Yurdu (Kız) – Battalgazi
110. Battalgazi Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Battalgazi
Manisa
111. Manisa Kız Yurdu (Kız) – Yunusemre
112. Muradiye Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Yunusemre
Mardin
113. Mardin Kız Yurdu (Kız) – Artuklu
114. Mardin Erkek Yurdu (Erkek) – Artuklu
Mersin
115. Mersin Kız Yurdu (Kız) – Yenişehir
116. Kırkkaşık Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Yenişehir
Muğla
117. Muğla Kız Yurdu (Kız) – Menteşe
118. Şahidi Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Menteşe
Muş
119. Muş Kız Yurdu (Kız) – Merkez
120. Muş Erkek Yurdu (Erkek) – Merkez
Nevşehir
121. Nevşehir Kız Yurdu (Kız) – Merkez
122. Hünkar Hacı Bektaş Veli Yurdu (Erkek) – Merkez
Niğde
123. Niğde Kız Yurdu (Kız) – Merkez
124. Fadimeana Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Merkez
Ordu
125. Ordu Kız Yurdu (Kız) – Altınordu
126. Mehmet Fuad Köprülü Yurdu (Erkek) – Altınordu
Osmaniye
127. Osmaniye Kız Yurdu (Kız) – Merkez
128. Osmaniye Erkek Yurdu (Erkek) – Merkez
Rize
129. Rize Kız Yurdu (Kız) – Merkez
130. Recep Tayyip Erdoğan Yurdu (Erkek) – Merkez
Sakarya
131. Sakarya Kız Yurdu (Kız) – Serdivan
132. Sabahattin Zaim Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Serdivan
Samsun
133. Samsun Kız Yurdu (Kız) – Atakum
134. Ali Fuat Başgil Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Atakum
Siirt
135. Siirt Kız Yurdu (Kız) – Merkez
136. İsmail Fakirullah Yurdu (Erkek) – Merkez
Sinop
137. Sinop Kız Yurdu (Kız) – Merkez
138. Mahmud Kefevi Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Merkez
Sivas
139. Sivas Kız Yurdu (Kız) – Merkez
140. Binali Yıldırım Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Merkez
Şanlıurfa
141. Şanlıurfa Kız Yurdu (Kız) – Haliliye
142. Harran Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Haliliye
Şırnak
143. Şırnak Kız Yurdu (Kız) – Merkez
144. Şırnak Erkek Yurdu (Erkek) – Merkez
Tekirdağ
145. Tekirdağ Kız Yurdu (Kız) – Süleymanpaşa
146. Namık Kemal Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Süleymanpaşa
Tokat
147. Tokat Kız Yurdu (Kız) – Merkez
148. Gazi Osman Paşa Yurdu (Erkek) – Merkez
Trabzon
149. Trabzon Kız Yurdu (Kız) – Ortahisar
150. Karadeniz Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Ortahisar
Tunceli
151. Tunceli Kız Yurdu (Kız) – Merkez
152. Tunceli Erkek Yurdu (Erkek) – Merkez
Uşak
153. Uşak Kız Yurdu (Kız) – Merkez
154. Latife Hanım Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Merkez
Van
155. Van Kız Yurdu (Kız) – Tuşba
156. Selahaddin Eyyubi Yurdu (Erkek) – Tuşba
Yalova
157. Yalova Kız Yurdu (Kız) – Merkez
158. Yalova Erkek Yurdu (Erkek) – Merkez
Yozgat
159. Yozgat Kız Yurdu (Kız) – Merkez
160. Bozok Yurt Müdürlüğü (Erkek) – Merkez
Zonguldak
161. Zonguldak Kız Yurdu (Kız) – Merkez
162. Abdullah Sabri Efendi Yurdu (Erkek) – Merkez