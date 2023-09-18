Çanakkale’de 18-22 Eylül 2023 tarihleri arasında Çanakkale’de gerçekleştirilecek MED EU MODEX 2023 tatbikatında görev yapacak dış paydaş temsilcileri Avrupa Birliği Sivil Korunma Ekip üyeleri Marc Olıver Nestler, Marıa Katajisto ve Han Pelster, Vali İlhami Aktaş’ı ziyaret etti.

Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürü İbrahim Tarı, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, Tatbikat Genel Koordinatörü Ahmet Tayfun Okşin ve Türkiye UMKE Sorumlusu Serkan Demirci’nin de bulunduğu ziyarette Vali İlhami Aktaş, Avrupa Birliği Sivil Korunma Ekip üyeleri ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Heyet tarafından, 2023 MODEX tatbikatı çerçevesinde afet ve acil durumlarda uluslararası ekiplerin birbirleri ile ve ev sahibi ülkeyle birlikte çalışmasını kolaylaştırmak maksadıyla sağlık müdahaleleri, arama ve kurtarma, tahliye, güvenlik ve trafik, barınma faaliyetleri çerçevesinde koordinasyon, eğitim ve tecrübe paylaşımının arttırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar hakkında Vali İlhami Aktaş’a bilgi verildi.

Yapılan görüşmelerin ardından ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Vali İlhami Aktaş, MED EU MODEX 2023 tatbikatının başarılı geçmesi temennisinde bulundu.