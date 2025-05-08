Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Kamusal Alanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı”, iş güvenliği konusunda ortak irade oluşturmak amacıyla hayata geçirildi. Etkinlik, Bursa Belediyeler Birliği öncülüğünde, "Güvenli Kent Bursa İçin Ortak Akıl" sloganıyla gerçekleştirildi.

Çalıştaya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ilçe belediye başkanları, akademisyenler, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Daha güvenli, sağlıklı ve insan merkezli şehirler için izlenecek yol haritası masaya yatırıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, çalıştayda yaptığı konuşmada güvenli şehir anlayışının yalnızca fiziksel yapılarla sınırlı olmadığını vurgulayarak, insan hayatını merkeze alan bir yönetim anlayışının altını çizdi. “Bugün burada kentlerimizi daha güvenli kılacak ortak bir iradeyi inşa ediyoruz” diyen Özdemir, güvenli kentin sadece altyapı değil; parkı, şantiyesi, kaldırımı, ofisiyle huzurlu bir yaşam alanı olması gerektiğini dile getirdi.

İş kazalarının büyük oranda önlenebilir olduğuna dikkat çeken Başkan Özdemir, bu durumun yalnızca idari değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirtti. Psikososyal risklerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade eden Özdemir, dijitalleşmenin bu alandaki etkilerini de değerlendirdi. Kazalardan sonra değil, öncesinde riskleri belirleyerek hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Nilüfer Belediyesi çalışanlarının sürece sağladığı katkıdan dolayı teşekkürlerini iletti.

Etkinlik sonunda, katılımcı belediye başkanları “Güvenli Yönetim Taahhüt Belgesi”ne imza atarak, şehirleri güvenli bir şekilde yönetme sözünü kamuoyuna verdi. Başkan Şadi Özdemir, çalıştaydan çıkan fikirlerin sadece Bursa’da değil, tüm kamu kurumlarında karşılık bulmasını temenni ettiğini belirtti. “Bu önerilerin kâğıt üzerinde kalmaması, gerçek hayata dokunması en büyük dileğim. Çünkü her kaza önlenebilir, her çalışan kıymetlidir” ifadelerini kullandı.