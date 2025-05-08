Ziyaret, kaymakamlık ofisi ve diğer idari birimlerin yeni Hükümet Konağı’na taşınması dolayısıyla “hayırlı olsun” dileklerini iletmek amacıyla gerçekleştirildi.

Muş İlder Başkanı Barış Serbest ve dernek yöneticileri, Kaymakam Arslan’a yeni makamında başarılar dileyerek, yeni binanın ilçe halkı için hayırlı olmasını temenni etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, İnegöl’ün mevcut sorunları, kamu hizmetlerinin gelişimi ve ilçede yaşayan Muşlu vatandaşların sosyal-kültürel faaliyetleri üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirildi.

Ziyaretin sonunda dernek yönetimi, Kaymakam Arslan’a misafirperverliği için teşekkür ederek, kamu ve sivil toplum iş birliğinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.