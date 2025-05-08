Programa, Nilüfer Nur-Hayati Kurtcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle birlikte çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Etkinliğin konuğu olan İş Güvenliği ve İlk Yardım Uzmanı Hasan Hür, doğru ilk yardım uygulamaları hakkında kapsamlı bilgiler verdi.

Katılımcılara hayati öneme sahip ilk yardım bilgilerini paylaşan Hür, özellikle bayılma ve kalp krizi gibi acil durumlarda yapılması gerekenleri örneklerle anlattı. Bilinçsiz yapılan müdahalelerin hayatı tehlikeye atabileceğini ifade eden Hür, “Yanlış müdahale, iyi niyetli olsa bile kişinin hayatını riske sokabilir” diyerek uyarılarda bulundu. Bayılan bir kişinin ayaklarının 30 santimetre yukarı kaldırılması gerektiğini belirten Hür, bu şekilde beyne giden kan akışının artırılabileceğini söyledi. Dilin geriye kaçmasının ise hayati risk oluşturduğunu vurguladı.

Sara nöbetlerinde kişinin ağzına müdahale edilmemesi gerektiğini vurgulayan Hür, böyle bir durumda refleksle parmak kaybı yaşanabileceğini dile getirdi. Kalp krizi vakalarında ise en çok yapılan hataları sıralayan uzman, hastanın sırt üstü yatırılmaması, öksürtülmemesi ve su verilmemesi gerektiğini söyledi. Hür, hastanın yarı oturur pozisyonda tutulması ve derhal 112’nin aranması gerektiğinin altını çizdi.

Özellikle genç yaşta kalp krizi vakalarının arttığına dikkat çeken Hasan Hür, düzenli sağlık kontrollerinin ve stres yönetiminin bu tür durumların önüne geçmekte etkili olduğunu belirtti. Trafik kazalarında ise iç kanama riskine karşı kazazedeye kesinlikle su verilmemesi ve yerinden oynatılmaması gerektiğini söyledi.

Etkinlik, maket üzerinde gerçekleştirilen uygulamalı ilk yardım gösterimiyle sona erdi. Katılımcılar, öğrendikleri bilgileri uygulamalı olarak görme fırsatı buldu.