ÖSYM, 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarını duyurdu. 14 Temmuz'da gerçekleştirilen Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavları ile 20-21 Temmuz'da yapılan KPSS lisans oturumlarının sonuçları, ÖSYM AİS sayfası üzerinden erişime açıldı. Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS-2024) Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumları, Temmuz ve Ağustos aylarında tamamlanmıştı. Memur olma hayaliyle sınava giren binlerce aday, sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyordu.

KPSS Sonuçları Açıklandı

Adaylar, "KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS Lisans sonuçları ne zaman duyurulacak?" sorularını sıklıkla internette aramaktaydı. ÖSYM'nin X hesabından yayınlanan bilgiye göre, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavları ile KPSS lisans oturumu sonuçları, saat 10.00 itibarıyla ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlandı.