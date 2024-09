Kocaeli itfaiyesi, 2024 yılının ilk 8 ayında kedi ve köpek gibi 2 bin 282 can dostu operasyon ile kurtardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yıllardır kent genelinde yaptığı çalışmalarla doğal ortamında yaşayan can dostların yanında olmaya devam ediyor. Özellikle İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı birimleriyle şehir genelinde mazgala sıkışan, duvar arasında kalan veya çıktığı ağaçtan inemeyen özellikle yavru kedi ve köpekleri kurtararak, sağlıklı bir şekilde yaşamlarına devam etmelerini sağlıyor.

Büyükşehir İtfaiyesi, Kocaeli genelindeki müfrezelerinin tamamında 2023 yılında 3 bin 23 hayvan kurtarma olayına müdahale etti. 2024 yılının ilk 8 ayında ise yine kent genelinde kedi ve köpek gibi 2 bin 282 can dost, sıkıştıkları yerlerden veya inemedikleri ağaç üstlerinden alınarak güvenli olacakları doğal ortamlarına bırakıldı. Bunlardan yardıma ihtiyacı olan veya yaralı olan hayvanlar ise yine Büyükşehir’in veterinerleri tarafından tedavi edildi. Bunların içinde duvar arasına veya mangala sıkışan ya da ağaçta kalan kedi ve köpeklerin yanı sıra çatıya sıkışan veya yaralanan güvercin, leylek, kirpi veya sincaplarla denizden alınan yaralı flamingolar hatta su kanalına düşen küçük veya büyükbaş hayvanlar da yer alıyor.

Büyükşehir, Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası ve Ormanya’da kurduğu modern bakım üniteleriyle de doğadaki can dostlarımızın yardımına koşuyor. Patilik ve Ormanya’daki Büyükşehir’in veterinerleri tarafından sokak köpekleri ve kedilerin kısırlaştırmaları ve aşılamaları yapılırken, yine aynı şekilde yaralı can dostlarımızın da tedavisi yapılıyor ve iyileştikten sonra tekrar doğal ortamına bırakılıyor. Patilik’te ayrıca her yıl yüzlerce kedi ve köpek mutlu olacakları yeni yuvalarında yaşamaları için sahiplendiriliyor.