Kampüs içindeki festival alanını MOE Açıkhava Sahnesi’ne açan Yakın Doğu Üniversitesi, yaz boyu devam eden etkinliklerin ardından, 6 Eylül’de Tolga Çevik, 20 Eylül’de Güldür Güldür, 24 Eylül’de Cem Yılmaz ve 4 Ekim’de Ata Demirer gösterilerine ev sahipliği yapacak.

Kampüs içerisinde yer alan festival alanını, MOE Açıkhava Sahnesi’ne açan Yakın Doğu Üniversitesi, yaz boyunca pek çok sanatçının konser ve tiyatro gösterimlerine de ev sahipliği yaptı. Öğrencilerin ve Kıbrıs halkının kültür sanat etkinliklerine ulaşmalarına imkan sağlayan üniversite; Eylül ve Ekim aylarında da Tolga Çevik, Güldür Güldür, Cem Yılmaz ve Ata Demirer’in gösterilerine ev sahipliği yapacak.

Kampüsünde bulunan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi ve düzenlenen düzenli sergilerle Kuzey Kıbrıs’ın kültür sanat hayatında önemli bir hareketlilik oluşturan üniversite, ev sahipliği yaptığı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın klasik müzik konserleri ve Kıbrıs Tiyatro Festivali ile de oluşturduğu kültür sanat ortamını zenginleştiriyor. MOE Açıkhava Sahnesi’nde düzenlenen konser ve stand-up gösterileri ise pek çok sanatçıyı Kıbrıs halkı ile buluşturuyor.

Yıldızlar geçidi Eylül ve Ekim aylarında da devam edecek

Eylül ayı etkinlikleri 6 Eylül’de Tolga Çevik’in TOLGSHOW performansıyla başlayacak. 14 Eylül’de ise Korhan Saygıner’in sahne alacak. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünün ev sahipliği yapacağı kahkaha tufanı 20 Eylül’de Güldür Güldür Show ile devam edecek. 24 Eylül’de ise stand-up gösterisi ile Cem Yılmaz sahne alacak. Yıldızlar geçidi 4 Ekim de ise Ata Demirer’le devam edecek.

Haziran ayında “Çok Güzel Hareketler Bunlar 2” gösterisi ile perdelerini açan MOE Açıkhava Sahnesi, yaz boyunca “Burada Olan Burada Kalır”, Ali Congun, Doğu Demirkol, Tahsin Hasoğlu ve Baturay Özdemir’in gösterilerine de ev sahipliği yaptı. MOE Açıkhava Sahnesi; tiyatro ve stand-up gösterilerinin yanında, Mor ve Ötesi, Fatma Turgut, Emre Aydın, Adamlar ve Yaşlı Amca konserlerini de Kıbrıs’la buluşturdu. Etkinlik biletleri ise KSK Bilet’in internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden temin edilebiliyor.