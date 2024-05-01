Akbank, 2024’ün ilk çeyreğinde Türk ekonomisine 1 trilyon 323 milyar TL kredi desteği sağladı.

Akbank, 2024’ün birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Genel Müdür Kaan Gür, Akbank’ın 2024 birinci çeyrek finansal sonuçları üzerine yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında başlayan parasal sıkılaştırma süreci bu yılın ilk çeyreğinde devam etti. Türk bankacılık sektörü bu süreçte de güçlü yapısını korudu. Diğer taraftan, iyileşen ülke risk primi bankacılık sektörünün dış kaynağa ulaşımını kolaylaştırdı. Nitekim Akbank da Türkiye’nin ilk defa tamamı yurt dışı yerleşik nitelikli yatırımcılar tarafından satın alınan Basel III uyumlu ilave ana sermaye tahvil ihracını rekor talep ile gerçekleştirdi” dedi.

“2024’ün ilk çeyreğinde ekonomimize 1 trilyon 323 milyar TL kredi desteği sağladık”

Gür, açıklamalarına şöyle devam etti: “2024’ün ilk çeyreğinde ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 1 trilyon 57 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 1 trilyon 323 milyar TL seviyesine çıkardık. Toplam mevduatımız 1 trilyon 374 milyar TL’ye, aktiflerimiz ise 2 trilyon 72 milyar TL’ye ulaştı. Yüzde 19,2 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız yılın ilk çeyreğinde 3 milyar 314 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 13 milyar 185 milyon TL konsolide net kâr elde etti. Başarılı performansları için çalışma arkadaşlarıma ve bizlere duydukları güven için başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.”