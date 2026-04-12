Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu yıl ilk kez getirdiği zam sınırlamasına rağmen, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için özel okullarda ücretler netleşmeye başladı. Özellikle ilkokul ve lise başlangıç seviyelerinde yıllık eğitim ücretlerinin 1 milyon TL’yi aştığı görülüyor.

Zam oranı sınırlanırken ücretler 1 milyon TL’yi aştı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre, yeni kayıt ücretleri Aralık 2025’e ait Yurt İçi ÜFE ile TÜFE ortalamasının 1,5 katını aşamayacak. BirGün’ün haberine göre, kademe başlangıç sınıflarında uygulanacak zam oranı en fazla yüzde 43,92 olarak belirlenirken, ara sınıflarda bu oran yüzde 30,74 ile sınırlandırıldı. Yeni dönemde özellikle ilkokul 1. sınıf ve lise 1 gibi başlangıç kademelerinde ücretlerin 1 milyon TL seviyesini aştığı görülürken, açıklanan rakamlar özel eğitimde maliyetlerin ulaştığı noktayı ortaya koydu.

Fahiş fiyatlar adeta normalleşti

MEB’in zam sınırına karşı son yıllardaki artışla beraber özel okulların fahiş fiyatları adeta normalleşti. Bazı özel okullar zam oranlarında MEB’in belirlediği üst sınırı tercih ederken bazıları daha düşük artışlar yaptı. Bu doğrultuda TED İstanbul Koleji’nde yüzde 43,9’luk artışla ilkokul 1. sınıf ücreti 1 milyon 68 bin 606 TL’ye yükselirken, lise 1. sınıf ücreti ise 1 milyon 187 bin 340 TL olarak açıklandı.

İlkokul ücretleri 1 milyon 432 bin TL oldu

ENKA İstanbul Okulları’nda da benzer oranlar görüldü. Buna göre 3,4 ve 5 yaş grupları anaokulu fiyatları 1 milyon 674 bin 697 TL olurken ilkokulda 1’nci sınıf ve lise 1’nci sınıf için bu fiyat 1 milyon 564 bin 47 TL oldu. Terrakki Vakfı Okulları’nda ücretler anaokulu için 784 bin 463 TL olarak belirlendi. İlkokul 1,2 ve 3’üncü sınıf ve lise 1 ve 2’nci sınıfta bu ücret 910 bin 761 TL oldu. Öte yandan Özel Bilfen Okulları’nda da durum benzer. İlkokul ücretleri 1 milyon 432 bin TL oldu.

Bazı özel okullarda zam sınırınım altında kaldı

Ancak yasal sınırın altında zam oranı tercih eden okullar da oldu. Fide Okulları’nda, ilkokul 1’nci için yeni kayıt yaptıran öğrencilerin yıllık ücreti 775 bin TL olarak belirlenirken bu okulun bir önceki dönem yıllık ücretine yüzde 5’lik bir zam uygulandığını gösterdi. Üsküdar Amerikan Lisesi ve SEV Amerikan Koleji’nde hazırlık sınıfı ücretleri henüz açıklanmazken, SEV ara sınıf ücretlerinde yüzde 8-12 arasında artış yapıldığını duyurdu.

Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk, özel okulların öğrenci kaybı yaşamamak adına dengeli bir fiyat politikası izlediğini söyledi. Öztürk, son 5 yılda özel okullarda 200 binden fazla öğrencinin sistemden ayrıldığını ve binin üzerinde okulun faaliyetlerine son verdiğini ifade etti.

Türkiye’de özel okul sayısı 25 yılda yüzde 700 arttı

Türkiye Özel Okullar Sektör Raporu’nun verilerine göre son 25 yılda özel okul artışı yüzde 700 oldu. 2001-2002 eğitim öğretim yılında yalnızca 1887 olan özel okul sayısı 2024-2025’te 14 bin 700’e ulaştı. Özel okulların ülkedeki toplam okulların içerisindeki payı 3,72’den 19,85’e yükselirken her beş okuldan biri özel okul oldu. Okulöncesinde özel okulların oranı yüzde 41,22 olurken bu oran liselerde yüzde 24,81. Özel okul sayısı artarken bu okullarda çalışan öğretmenlerin sayısı da yükseliyor. Verilere göre ülkedeki çalışan öğretmenlerin 177 bin 738’i özel öğretim kurumlarında çalışıyor.