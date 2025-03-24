Çocuk destek ödemelerinin güncellenmesi Meclis'e torba kanun ile geliyor. Çocuğu olanlara 5 yıl boyunca yapılacak olan ödemenin detayları neler? Çocuk sayısının bir önemi var mı? İşte detaylar...

Türkiye Büyük Millet Meclis'inin bu haftaki gündeminde torba yasa olacak. 2025 yılının aile yılı olarak ilan edilmesi ile birçok yeni düzenlemenin çalışması da başladı. Geçtiğimiz hafta yaşanan gerginlikler dolayısı ile görüşmelerin yapılamadığı konuları da bu hafta içinde görüşecek.

Görüşmelerin odağında ise torba yasa olacak. Yeni düzenlemelere göre çocuğu olana 5 yıl maaş verilecek. Meclis'e bu hafta içerisinde bu konun da gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu çocuk ödemeleri kapsamında ödemeler şuna göre yapılacak:

çocukta 5 bin lira tek seferlik ödeme yapılacak.

çocukta aylık 1500 lira ödeme yapılacak.

çocukta ise ayda 5 bin lira ek verilecek.

5 yıl boyunca 3 çocuğu olana 6500 lira maaş verilecek.

Ödemeler ise 1 Ocak 2025'ten itibaren doğan çocuklar için geçerli olacak. Yani bu tarihten önce doğan çocuklar bu düzenlemenin kapsamına alınmayacak. Çocuk beş yaşına gelesiye kadar bu ödemeler yapılacak.

Sistem aracılığı ile 3 çocuk annesi olan biri aylık olarak 6 bin 500 lira ödeme alırken; 4 çocuklu bir anne 11 bin 500 lira ödeme alacak.