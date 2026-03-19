İnegöl protokolü, Ramazan Bayramı arifesinde Kent Meydanında bulunan sergi salonunda düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi. İnegöl Kaymakamlığı ile İnegöl Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen programa; Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe protokolüyle birlikte vatandaşların da bir araya gedildiği törende, Kuran’ı Kerim tilaveti ve dualar okunurken birlik ve beraberlik mesajları verildi.

“RAMAZAN AYI’NI DOLU DOLU GEÇİRDİK”

Protokol üyelerinin bayramlaşmasıyla başlayan törende, Belediye Başkanı Alper Taban davetlilere hitaben bir konuşma yaptı. Başkan Alper Taban konuşmasında, “Böyle güzel bir güne eriştiğimiz için Rabbimize hamd ediyorum. Ramazan ayını dolu dolu geçirdik. Çok davetler aldık bunların bir kısmına katıldık, bir kısmına katılamadık. Yoğunluktan dolayı katılamadığımız olduysa af fola. Teravih programlarımız, mahalle şenliklerimiz, iftar sonrası çay ikramlarımız, ziyaretlerimiz gibi programlar oldu. Ramazan ayının ruhuna uygun olarak müdürlüklerimizde üzerine düşen çalışmaları yaptı. Sosyal hizmetler Müdürlüğümüz de hem ramazan ayında hem de yılın 365 günü olması gereken tüm destekleri vermeye devam etti. Rabbim tüm ibadetlerimizi kabul eylesin, Ramazan ayımız ve bayramımız hayırlara vesile olsun.” dedi.

“ŞEHRİMİZİN HAYIRSEVER YÖNÜ ÇOK FAZLA”

Şehirdeki vatandaşların yardımseverlik yönüyle gururlandıklarını ifade eden Başkan Alper Taban, “Şehrimizin hayırsever yönü de çok fazla. Allah razı olsun sadece ramazan ayında değil yılın her günü yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıran, hayırlarını bir başkası görmeden eriştiren güzel bir insan topluluğu var İnegöl’de. Bundan dolayı ne kadar şükretsek azdır.Buradaki buluşmamız bir ve beraber olmaya çok güzel bir işaret. Fikirlerimiz düşüncelerimiz ayrı olabilir ama ortak paydalarımız var.” dedi.

“TÜM DÜNYADA SAVAŞLAR SON BULUP HUZUR İKLİMİ YERLEŞSİN İSTİYORUZ”

Türkiye’nin yakınlarında devam eden savaşların son bulmasını dileyen ve ülkemizde huzur içinde yaşadığımızı hatırlatan Başkan Alper Taban, “Ülkemizde barış, sevgi ve saygı hâkim çok şükür. Ancak etrafımızın da ateş çemberi olduğunu hepimiz görüyoruz. İnşallah bir an önce savaşlar sona ermiş olur ve tüm dünyada başta İslam alemi olmak üzere huzur iklimi yerleşir. Hiçbir suçu olmayan, sivil olan, çocuğa, kadına, yetişkin insanlara bombalar yağdırılıyor. Bunun izahatı yok. Bu savaşların sona ermesi ve huzur ikliminin tüm dünyaya yayması için başta Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin gayretlerini görüyoruz. Katkı ve destek veren herkese de çok teşekkür ediyoruz. Rabbim yardımcımız olsun.” dedi.

“TÜRK TOPLUMU YENİDEN ŞEHİT OLMAYA HAZIR”

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’ne de değinen Başkan Alper Taban, “Çanakkale Zaferinin 111. yıl dönümü de ayrıca kutlu olsun. Bizler bir ülkenin nasıl vatan kılındığını bilen bir toplumuz. Müslüman ve Türk toplumu bunun bedelini canları ve kanlarını feda etme pahasına ödeyerek gerçekleştirdi. İnegöl’den Çanakkale Zaferi’nin gerçekleştirildiği tarihte 397 tane vatandaşımız canını feda ederek bizlere bu toprakları vatan kıldılar. Biz bunun bilincinde ve farkındayız bu sorumluluğumuzu da alıyoruz. Eğer bunları test etmeye kalkarlarsa bu toplumun tamamı yeniden şehit olmaya hazır.” dedi.

“RAMAZAN BAYRAMIMIZ HAYIRLARA VESİLE OLSUN”

Konuşmasını birlik ve beraberlik vurgusuyla tamamlayan Başkan Alper Taban, “Büyüklerimiz bize bu vatana emanet ettiler ama aynı şekilde kardeşlik ve birlik ruhunu da bizlere emanet ettiler. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Rabbim tüm şehrimizin ve İslam aleminin ramazan bayramını hayırlara vesile kılsın.” dedi.

“ÇANAKKALE RUHU VE BAYRAM SEVİNCİNİ BİR ARADA YAŞIYORUZ”

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ise, “Ramazan Bayramı’nın arifesindeyiz. Böylesine güzel ve anlamlı bir buluşmada sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Ramazan ayı boyunca birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma duygularını en güzel şekilde yaşadık. Bugün de aynı ruhla bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir yandan bayram sevincimizi paylaşırken, bir yandan da 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünü idrak ediyoruz. Çanakkale, bu milletin inancı, cesareti ve vatan sevgisiyle yazdığı büyük bir destandır. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Savaşların son bulduğu bayramlara erişelim istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizdeki huzurun tüm dünyaya erişmesi için gereken neyse bizler de gayretimizi gösteriyoruz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Ramazan Bayramı’mızın ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyorum.” dedi.

“BAYRAMLAR, KARDEŞLİK VE DAYANIŞMANIN EN GÜZEL GÜNLERİDİR”

Kaymakam Eren Arslan da, ““Ramazan Bayramı’nın manevi iklimine erişmenin huzurunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar; kardeşliğin, dayanışmanın, muhabbetin ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı özel günlerdir. Bugün burada devletimiz, yerel yönetimlerimiz, kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımızla bir arada olmamız da bu güzel tablonun en anlamlı göstergesidir. İçinde bulunduğumuz bu günlerde 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünü de idrak ediyoruz. Çanakkale, milletimizin birlik olduğunda neleri başarabileceğinin en büyük nişanesidir. Vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyoruz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, bayramın sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum.” dedi.

GÖREV BAŞINDAKİ KURUMLARA BAYRAM ZİYARETİ

Konuşmalar sonrası dualar yapıldı. Daha sonra protokol üyeleri; İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi ve Zabıta Müdürlüğü ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı başta olmak üzere görev başındaki kurumları ziyaret ederek görevli personellerin bayramını tebrik etti. Protokol üyeleri, İnegöl Devlet Hastanesi’nde hastaları ziyaret ederek bayramlarını kutladı.