Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan “İnegöl’ün Sultanları”, disiplinli savunması ve etkili hücum organizasyonlarıyla zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek play-off yolundaki iddiasını sürdürdü. Karşılaşma sonunda kulübün kendi altyapısından yetişen genç libero Hiranur Avşar, gösterdiği mücadeleci performansla “Maçın Oyuncusu” seçilerek büyük alkış topladı.

Kafile Başkanı Ahmet Bayhan, maçın ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

“Takımımız bugün sahada mücadele gücü, motivasyonu ve takım ruhuyla çok önemli bir galibiyet aldı. Artık ligde namağlup değiliz ama hedefimiz, sadece kayıpsız ilerlemek değil; karakterli bir oyunla sezonu en iyi yerde tamamlamak. Bu takım her maçta büyüyor, gelişiyor. Biz İnegöl’ün kız çocuklarına güveniyoruz, onların başarılarıyla gurur duyuyoruz.”

Bu sonuçla Mehmet Ege İnşaat Orhaniyespor Kadın Voleybol Takımı, Play-Off hattındaki yerini koruyarak üst lige yükselme hedefine emin adımlarla ilerliyor.