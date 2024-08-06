TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre 2030 yılında nüfus artışında rekor kıracak şehirler açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2030 yılına kadar yaşanacak olan nüfus artışıyla ilgili verilerini paylaştı. Geçtiğimiz yıl paylaşılan verilere göre Türkiye’nin nüfusu 85 milyon 372 bin 377 iken 2030 yılına kadar nüfusun 88 milyon 188 bin 221’e çıkacağı belirtildi.

TÜİK’in nüfus projeksiyonuna göre artışın 2,8 milyona ulaşabileceği öngörülürken bu artıştan etkilenecek olan illerde listelendi.

Nüfus artışı 55 ilde gözükecekken aynı zamanda 22 ilde de nüfusta azalmalar yaşanabileceği öngörüldü. Bakın en çok nüfus artışı hangi illerde görülecek.

2030 YILINDA NÜFUSU EN ÇOK ARTACAK İLLER

En büyük artışın yaşanacağı ile çoğu kişinin de tahmin ettiği gibi İstanbul’da yaşanacak. İstanbul’da nüfus 473 bin 533 kişi artarak 16 milyon 129 bin 457 kişiye çıkacak.

İstanbul’un ardından en büyük artık Antalya’da gözlenecek. Antalya’da nüfus 2 milyon 696 bin 249 kişiden 2 milyon 966 bin 53 kişiye yükselecek.

Ankara ise Antalya’nın arkasından gelerek en çok nüfus artışının yaşanacağı büyükşehirlerden

Ankara’da nüfus 258 bin 523 kişi artarak 6 milyon 62 bin 5 kişiye yükselecek.

Ankara’yı ise 214 bin 887 kişilik nüfus artışıyla Bursa ve 214 bin 364 kişi ile Kocaeli takip edecek.