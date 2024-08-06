UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Lille ile deplasmanda karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada ceza sahası sol çaprazında Allan Saint-Maximin’in pasında Edin Dzeko gelişine vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

8. dakikada Gomes’in ceza yayı içinden yaptığı sert şutta kaleci Livakovic uzanarak topu çıkardı.

12. dakikada Tiago Santos sağ taraftan son çizgiye inerek içeriye çevirdiği top kale önünde Oosterwolde’ye çarparak ağlara gitti. 1-0

27. dakikada Fenerbahçe savunmasında Çağlar’ın kafayla uzaklaştırdığı topa Gomes gelişine vururken kaleci Livakovic soluna yatarak gole izin vermedi.

31. dakikada İsmail Yüksek’in presle kazandığı topu Dzeko’ya aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Dzeko’nun vuruşunda kaleci Chevalier açıyı kapatarak meşin yuvarlağı kurtardı.

44. dakikada Gomes'in ortasında seken topu arka direkte önünde bulan David, göğsüyle kontrol ederek yaptığı vuruşta top üstten az farkla dışarı gitti.



Stat: Hainaut

Hakemler: Istvan Kovacs, Mihai Marica, George Florin Neacsu

Lille: Lucas Chevalier, Thomas Meunier, Alexsandro Ribeiro, Bafode Diakite, Gabriel Gudmundsson, Benjamin Andre, Angel Gomes, Tiago Santos, Remy Cabella, Hakon Haraldsson, Jonathan David

Yedekler: Vito Mannone, Lisandru Olmeta, Aissa Mandi, Ousmane Toure, Vincent Burlet, Osame Sahraoui, Ngal'ayel Mukau, Ethan Mbappe, Ugo Raghouber, Edon Zhegrova, Andrej Ilic, Mohamed Bayo

Teknik Direktör: Bruno Genesio

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Youssef En-Nesyri, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Miha Zajc, Bartuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Oğuz Aydın, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Gol: Tiago Santos (dk. 12) (Lille)

Sarı kartlar: Tiago Santos (Lille), Edin Dzeko, Jose Mourinho (Teknik Direktör), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Kaynak: İHA