Gram altın alış 4.989,18 TL, satış ise 5.044,71 TL’den işlem görüyor. 22 ayar bilezik 4.560,97 TL alış, 4.793,14 TL satış fiyatıyla listelendi. 14 ayar altın ise alışta 2.747,98 TL, satışta 3.769,25 TL olarak kaydedildi.

Çeyrek altın 8.173 TL’den alınırken, 8.223 TL’den satılıyor. Eski tarihli çeyrek altının fiyatı ise alışta 8.048 TL, satışta 8.123 TL oldu. Yarım altın 16.347 TL alış, 16.457 TL satış fiyatıyla işlem görürken; tam altın 32.593 TL’den alınabiliyor, 32.788 TL’den satılabiliyor.