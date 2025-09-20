İcra ve İflas Kanunu’nda değişiklik yapılmasına yönelik çalışmalar tamamlandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uzun süredir beklenen reform paketinin hazırlandığını duyurdu.

Paketin detayları da netleşmeye başladı. Taslak düzenlemeler, alacaklının haklarını gözetirken borçlunun da korunmasını amaçlayan çeşitli yenilikler içeriyor.

Asgari Ücrete En Fazla Yüzde 10 Haciz Uygulanabilecek

Yeni düzenlemeyle birlikte, maaş haczinde borçlunun gelir düzeyi esas alınacak. Haciz oranı belirlenirken asgari ücret referans alınacak. Mevcut uygulamada, maaşların %25’ine kadar haciz konulabiliyorken, yeni taslağa göre bu oran gelir seviyesine göre değişecek. Asgari ücretle çalışan bir borçludan en fazla %10 oranında kesinti yapılabilecek; geliri asgari ücretin iki katı olanlardan ise en fazla %20 oranında haciz uygulanabilecek.

Kripto Para Haciz Kapsamında

Yeni düzenlemeyle birlikte hangi malların haczedilebileceğine dair liste de netlik kazandı. Taslak metinde, özellikle borçlunun kişisel eşyalarının korunması ve konut hacizlerine sınırlama getirilmesi gibi, borçlu lehine maddeler dikkat çekiyor. Amaç, borçlunun temel yaşam koşullarını sürdürebilmesini sağlamak. Öte yandan, kripto varlıklar ve menkul kıymetler artık haczedilebilir mal varlıkları arasında yer alıyor.