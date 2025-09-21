

İnegöl Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Çalışma grupları tarafından taslak haline getirilen öneri projeleri seçimsiz genel kurulda açıklandı.

İnegöl'de camilerin toplumla bütünleşmesini, şehir dokusuyla uyumlu, açık ve erişilebilir hale gelmesini sağlamak amacıyla Kent Estetiği Çalışma Grubu, tarafından hazırlanan ‘Sınırsız Camiler’ projesi ön plana çıktı. Proje genel kurul üyelerince onaylanarak görüşülmek üzere Belediye Meclisine gönderilmesi oy birliği ile kabul edildi. İşte projenin detayları…



Kent Estetiği Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ‘Sınırsız Camiler’ projesinin tanıtımını Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Ercan Çiğdem yaptı.

“CAMİ DUVARLARINI KALDIRALIM”

Projenin amaçlarından bahsederek konuşmasına başlayan Ercan Çiğdem, “İnegöl'de bulunan cami bahçelerini çevreleyen yüksek duvarların kaldırılmasıyla; camilerin toplumla bütünleşmesini, şehir dokusuyla uyumlu, açık ve erişilebilir hale gelmesini sağlamak amaçlanmaktadır. Böylece camiler, sadece ibadet mekânı değil, aynı zamanda huzurlu kamusal alanlar olarak toplumsal hayata kazandırılacaktır” dedi.



Projenin neden gerektiğini de anlatan Çiğdem, “Toplumdan İzolasyon: Yüksek duvarlar camileri şehir hayatından koparmakta, sosyal bir ayrım hissi oluşturmaktadır. Yoldan geçenler için cami, “başka bir dünyanın” mekânı gibi algılanmakta. Bu durum, dini hayatı bireyin gündelik yaşamından uzaklaştırmaktadır. Mekânsal Kapanmışlık: Bahçeye girişin sınırlı olması erişilebilirliği düşürmekte. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar için psikolojik eşik oluşturmaktadır. Kamu Alanı Eksikliği: Camiler sadece namaz kılma mekânı olarak kalmakta, mahalleyle bağ zayıflamaktadır. Oysa camiler tarihsel olarak eğitim, dayanışma ve sosyalleşme işlevleriyle de öne çıkmıştır” diye konuştu.



Yapılan proje sunumunun ardında ise oylamaya geçildi. Proje önerisinin İnegöl Belediye Meclisinde görüşülmesi talebi oy birliği ile kabul edildi.