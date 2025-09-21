TOKİ’den alınan bilgilere göre, borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri sahiplerine yüzde 25 oranında indirim fırsatı sunulacak.

Kampanyadan, borcunun tamamını kapatamayacak olanlar da faydalanabilecek. Bu durumda olan kişiler, borç bakiyelerinin en az yüzde 25’ini peşin ödeyerek, indirimden kısmi olarak yararlanabilecek.

İndirimden yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahiplerinin, başvuru yaptıkları tarihte o aya ait taksitlerini ödemiş olmaları ve geçmişe dönük taksit veya emlak vergisi borçlarının bulunmaması gerekiyor.

Kampanya, TOKİ tarafından satışı 2024 Haziran ayı sonuna kadar yapılan ve geri ödeme taksitleri bu tarihe kadar başlamış olan konut ve iş yerlerini kapsıyor. Ancak, taksit sayısı 12 ay veya daha az kalanlar kampanyaya dahil edilemiyor.

Bankalardan konut kredisi kullanabilecek

Kampanyadan faydalanmak isteyenler, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.

Kat mülkiyeti oluşan projelerde ise site yönetiminden "alacakları-borcu yoktur" belgesi ile ilgili belediyeden alınacak emlak beyan değerini gösterir belgenin bankaya sunulması gerekecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler yarından itibaren 17 Ekim'e kadar ilgili bankaya başvurabilecek.

Bu tarihten sonraki borç kapatmalarda yüzde 25 indirimden faydalanılamayacak.