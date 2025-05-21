21 Mayıs 2025 Çarşamba günü sabah saatlerinde açıklanan verilere göre, altın yatırımcısını sevindirdi.

Kapalıçarşı’da gram altın alış fiyatı 4.154 TL, satış fiyatı ise 4.212 TL seviyesinde işlem görüyor. 22 ayar bileziğin gramı 3.798 TL’den alınırken, 4.005 TL'den satılıyor.

14 ayar altının gram satış fiyatı ise 3.230 TL civarında.

Çeyrek altın, yatırımcıların en çok tercih ettiği ürünlerden biri olmaya devam ediyor. Güncel verilere göre çeyrek altın alış fiyatı 6.806 TL, satış fiyatı ise 6.872 TL. Eski çeyrek altının satış fiyatı ise 6.822 TL olarak kaydedildi.

Yarım altın 13.744 TL'den satılırken, tam altının fiyatı ise 27.363 TL olarak belirlendi.