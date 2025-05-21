Almanya Federal Meclisi SPD Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, gazeteci Murat Topçu’nun sorularını yanıtladı. Alman ekonomisinden Türkiye’deki siyasi gelişmelere, mülteci politikalarından PKK’ya kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.Murat TOPÇU - Keşan Postası / ALMANYA (İGFA) - Karadeniz kökenli bir ailenin çocuğu olan ve avukatlık yapan SPD’li vekil Macit Karaahmetoğlu, Köln ve Mannheim’daki Türk ticari mahallelerini “Küçük İstanbul” olarak nitelendirerek, “Bu alanlar Türk kültürünü tanıtıyor, farklı etnik grupların ziyaretiyle kültürel köprü oluşturuyor” dedi.

ALMAN EKONOMİSİ VE SCHOLZ’A DESTEK

Volkswagen fabrikalarının kapanmasıyla ilgili Karaahmetoğlu, “Alman ekonomisi çökmüyor, ancak özel sektörün dijital dönüşümde yenilikçi olması gerek” dedi. Scholz’un zorlu koşullarda başarılı bir yönetim sergilediğini belirten vekil, pandemi, savaş ve krizlere rağmen Scholz’a haksızlık yapıldığını, Merkel ile kıyaslanması doğru olmadığını söyledi.

Mülteci krizine çözüm olarak SPD’nin önerdiği Ortak Avrupa Sistemi’ni de anlatan Karaahmetoğlu, “Avrupa sınırlarında kurulacak merkezlerde başvurular hızla sonuçlanacak. Suça karışanlar sınır dışı edilmeli, entegre olanlar kalabilir” dedi.

RUSYA TEHDİDİNE KARŞI SAVUNMA

Rusya-Ukrayna savaşına değinen Macit Karaahmetoğlu, Almanya’nın savunmasını güçlendirdiğini belirterek, “22 bin yeni asker alımı yapılacak. NATO şemsiyesi altında olsak da kendi caydırıcılığımızı oluşturmalıyız. Rusya’ya karşı hazırız.” dedi.

Gurbetçilerin Alman siyasetine ilgisizliğini, “Bazı Almanların Türkleri dışlayıcı tutumu, gurbetçileri Türkiye’ye daha bağlı hissettiriyor” diyerek açıklayan Karaahmetoğlu, Türkiye’deki siyasi baskılara da sert tepki gösterdi. “Demirtaş, Özdağ ve İmamoğlu’na yönelik tutuklamalar hukuki değil, siyasi" diyen Karaahmetoğlu, "İmamoğlu’na baskılar ters tepti, halk nezdinde desteği arttı. Erdoğan misyonunu tamamladı, Türkiye’nin genç ve vizyoner bir lidere ihtiyacı var” diye konuştu.

Kürt sorununda en büyük engel PKK olduğunu ifade eden Karaahmetoğlu, Suriye’de Kürt devleti iddialarına ise, “Türkiye buna izin vermez. Türk ordusu güçlü, halk da bu yapıya müsaade etmez” yanıtını verdi.

Yeni dönemde teknoloji, uzay araştırmaları ve dijital dönüşümle birlikte Türk toplumunun entegrasyonuna odaklanacağını belirten Karaahmetoğlu, şunları kaydetti:

"Türkler, Alman toplumunun kalıcı ve değerli bir parçasıdır. Almanya Federal Cumhuriyeti Devleti olarak teknolojik gelişmeleri daha ilerilere taşımak zorundayız. Benim için önemli bir konuda Alman toplumunun bir kısmı Türkleri halen kabullenememiş, onları dışlayıcı bir tutum içerisindeler. Siyasette ve medyada daha görünür olmalıyız.".