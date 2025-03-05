İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 22 ilde son iki haftada düzenlenen "GÜRZ-48" operasyonlarında 47 DEAŞ mensubunun yakalandığını duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Mersin, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa ve Yozgat’ta eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Yakalanan şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.