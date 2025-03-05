Sabah saatlerinde gram altın 3.446,53 TL’den alınırken, 3.485,99 TL’den satılıyor. 22 ayar altının alış fiyatı 3.150,45 TL, satış fiyatı ise 3.317,14 TL olarak kaydedildi. 14 ayar altın ise 1.879,97 TL’den alınıp 2.759,36 TL’den satılıyor.

Çeyrek altının alış fiyatı 5.647 TL, satış fiyatı ise 5.689 TL olarak belirlendi. Eski çeyrek altın ise 5.578 TL’den alınıp 5.637 TL’den satılıyor. Yarım altın, 11.294 TL alış ve 11.377 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Tam altın ise 22.519 TL’den alınırken, 22.661 TL’den satılıyor.