Bilecik'te şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde çadırın içine saklanmış vaziyette 220 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan yol kontrollerinde bir sürücünün şüpheli hareketleri sonrası hemen harekete geçti. Narkotik köpeği araçta yaptığı aramada bagaj kısmına geldiğinde o bölüme yoğunlaştı. Açılan bagajda çadır içine saklanmış 220,52 gram 'Skunk' maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alınırken, ilk sorguların ardından adliyeye sevk edildi. 1 şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla, 1 şahıs savcılık işlemleri akabinde serbest bırakıldı.