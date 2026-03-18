Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına ve ilerleyen dönemde uygulanacak para politikasına yönelik yol haritasına ilişkin vereceği ipuçlarına odaklanmıştı. Fed'in toplantısında politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

SABİT TUTULDU

Merakla beklenen toplantıdan ise karar çıktı. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu.

Bankanın toplantı sonrasında yayımlayacağı ekonomik projeksiyonlar ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar, ekonominin ve para politikasının seyrine ilişkin daha fazla bilgi vermesi açısından önem taşıyor.