Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, son dönemde ortaya atılan iddialar ve algı operasyonlarına karşı harekete geçti. Yaklaşık bir ay önce oynanan Trabzonspor maçı sonrası takım uçağında prim tartışması yaşandığı yönündeki haberlerin ardından sarı-lacivertli kulüp, resmi internet sitesi üzerinden net ifadeler içeren bir açıklama yayımladı.

UÇAKTAKİ DİYALOGLAR SADECE BİR ESPRİYDİ!

Kamuoyuna sızdırılan konuşmaların futbolun doğasında olan, takım içi şakalaşmalardan ibaret olduğunu vurgulayan kulüp, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Söz konusu diyalog, aile içinde, oyuncularımızla gerçekleşen ve profesyonel futbolun doğası gereği her takımda benzer şekilde yaşanabilecek son derece doğal bir iletişimin parçasıdır. Futbolun içinde bu tür sohbetler ve zaman zaman espri düzeyinde geçen konuşmalar olağandır."

İÇERİDEKİ KÖSTEBEĞİN BİLETİ KESİLDİ!

Açıklamanın en çarpıcı ve en sert kısmı ise, takım içindeki bu özel ve esprili anları kötü niyetli bir şekilde medyaya servis eden kişinin bulunması oldu. Fenerbahçe yönetimi, oyuncularını yıpratmaya yönelik bu sızıntının kaynağını bularak kulüple ilişiğini kestiğini şu sözlerle duyurdu:

"Oyuncularımızın bu tür başlıklar üzerinden yıpratılmasına yol açan yaklaşımlara karşı gerekli hassasiyet gösterilmiş; aile içindeki bir konuşmayı maksadını aşacak şekilde dışarıya taşıyan kişiyle yollarımız ayrılmıştır."

PRİMLER ZAMANINDA YATIYOR, TEDESCO'YA DESTEK TAM!

Sarı-Lacivertli yönetim, göreve geldikleri günden bu yana oyuncularla mutabık kalınan planlı bir prim sisteminin tıkır tıkır işlediğini ve tüm ödemelerin eksiksiz, zamanında yapıldığını belirtti.

Açıklamanın sonunda ise son haftalardaki performansıyla eleştirilen teknik heyete adeta kalkan olundu: "Futbol takımımızın tek odağı; teknik direktörümüz Domenico Tedesco önderliğinde mücadelemizi en güçlü şekilde sürdürmektir. Bu süreçte hocamıza ve oyuncularımıza olan inancımız ve desteğimiz tamdır."