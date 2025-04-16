Ancak önünde pek eğlenceli olmayan bir konu daha var, finansal durum. Hamileliğin 23.haftası bebeğinizin güvenle büyüdüğünden emin olmak için bir sigorta şirketiyle anlaşmak için iyi bir vakittir. Bir vasiyetname yazmayı veya mevcut vasiyetnamenizi güncellemeyi düşünün. Peki bebeğin tasarruf hesabı ne durumda? Küçük birikimler yapmak bile paranın zaman değerini hesaba kattığınızda size yardımcı olacaktır- ne kadar erken tasarruf ederseniz, paranız o kadar hızlı birikir. Yapılan bir çalışma, kendi tasarruf hesabına sahip çocukların üniversiteye gitme ihtimalinin daha yüksek olduğunu, bir diğer araştırmaysa doğumdan 18 yaşına kadar çocuk yetiştirmenin ortalama maliyetinin 226,000 doların üzerinde olduğunu ortaya koymuştur.

23 Haftalık Bebek Boyutu

Bebek, hamileliğin 23.haftasında bir greyfurt kadar büyüktür. Yaklaşık 29 cm uzunluğunda ve yaklaşık 500 gram ağırlığındadır. Bebeğiniz sadece büyümüyor, git gide daha sevimlileşiyor ve bebeğe benzemeye başlıyor.

23 Haftalık Gebelik Kaç Aylıktır?

23 haftalık gebelik beş ay ve bir haftaya denk gelmektedir. Bu hafta itibari ile bebeğiniz altıncı ayına girdi. Buna inanabiliyor musun?!

23 Haftalık Gebelik Belirtileri

İlk üç aylık mide bulantısına ve bitkinliğine güle güle, 23 haftalık hamilelik semptomlarının getirebileceği rahatsızlık ile başa çıkıyorsunuz. 23 haftalık gebelik belirtileri şunlardır:

Şişik bilek ve ayaklar: Biraz şişlik tamamıyla normaldir. Ayaklarınızı mümkün olduğunca yukarı kaldırarak, düzenli yürüyüşler yaparak ve bol miktarda su içerek bununla başa çıkın. Preeklampsi denilen tehlikeli bir gebelik komplikasyonunun belirtisi olabilecek aşırı veya ani şişlik olursa doktorunuzu arayın.

Braxton Hicks kasılmaları: Karnınızın aşırı sıkışması ilk kez gerçekleştiğinde oldukça garip hissettirecektir. Kaslarınız tıpkı bir süper kahramanın gibi kasılıyor olabilir. Kısa süre içerisinde geçtikleri sürece, bu durum hamileliğin normal bir parçasıdır. Rahatlamak için bolca su için ve sıkça pozisyon değiştirin.

Sırt ağrıları: Üzgünüz, fakat büyüyen bebeğiniz omurganızı bükmeye ve sırt kaslarınızı germeye başladığında, sırt ağrıları beklenir. Sırt ağrıları özellikle ikizlere hamile olan kadınlarda daha yaygındır.

Kanayan ve/veya şişen diş etleri: Muhtemelen hamileliğin ağzınızı etkilemesini beklemiyordunuz! Hamilelik hormonları kan akışınızı arttırır, diş etlerinizin şişmesi ve kanaması olasılığını arttırır. Ağzınız normalden daha hassas hissediyorsa, yumuşak kıllı bir diş fırçasına geçin ve hassas diş ipi kullanın. En azından her altı ayda bir dişçiyi görerek normal diş muayenesi rutininize devam edin. Aslında, diş hekiminiz hamileyken ekstra kontroller yapmak isteyebilir- ancak hamile kadınlar için genellikle tavsiye edilmeyen X ışınlarından kaçınır.

23 Haftalık Gebelikte Annedeki Değişiklikler

23 haftalık gebelik boyunca tipik bir karın, kasık kemiğinden rahminizin tepesine kadar yaklaşık 21 ila 25 santimetre ölçülür. (Bu fundal yüksekliğidir.) Hamileliğin 23.haftasında, muhtemelen yaklaşık 5,5 ila 7 kilogram almışsınızdır. Eğer ikizlere hamile iseniz en az 11 kilogram almanız önerilir. Önerilen miktarda kilo almak erken doğum riskini azaltır.

23 haftalık hamilelikte bebek hareketi muhtemelen oldukça havalı hissettiriyordur. Bebeğinizin içinizde dolanıp durduğunu bilmek her zaman güzel bir histir. Dikkat ederseniz, 23 haftalık fetüsünüzün rutinini öğrenirsiniz. Bebek uyurken daha az aktif olur ve uyanıkken bir kung fu ustasına dönüşür. Hatta bazı ebeveynler, bebeklerinin doğumdan sonra rahimde olduğu gibi benzer rutinleri devam ettirdiklerini söylerler. Öyleyse, bebeğiniz sizi geceleri ayakta tutuyorsa, bunu bir uyarı olarak düşünün!

23 Haftalık Gebelik Görüntüsü

23 haftalık hamilelik sırasında ultrasona girseniz ne göreceğinizi merak mı ediyorsunuz? Bebek bu aşamada küçük meme uçları oluşturuyor. Ve 23 haftalık sevimli küçük fetüsünüzün yüzü tamamen oluşmuş durumda. Bebeğiniz, sesinizi ve kalp atışınızı dinleyerek kendisini eğlendirir ve korna, köpek havlaması gibi bazı yüksek sesleri bile duyabilir.

Dürtülmelerin ve bardağa idrar yapmanın tadını çıkartın. Çünkü artık doktorunuzu ayda bir görüyorsunuz ve her şey iyi gidiyor.

Üçüncü üç aylık dönemde, doktorunuzu her hafta görerek randevularınızla daha meşgul olacaksınız. Ve şimdi olduğu gibi enerjik hissetmeyebilirsiniz. Bu yüzden işlerinizi bitirip bu zamanı kullanın!

Gebeliğin 23. Haftasında Yapılacaklar

23 haftalık gebelik sırasında yapılacaklar aşağıdaki gibidir:

Sağlık sigortanızda bir sorun olmadığına emin olun.

Bebeğiniz için oda hazırlamanın tam zamanı

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