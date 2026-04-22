Tekirdağ'da Yeşilay ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' Yetenek Yarışması kapsamında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, resim, şiir ve kompozisyon gibi dallarda dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi. Programa eğitim camiasından isimler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende bilgilendirici sunumlar da yer alırken, öğrencilerin eserleri katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi.

Tekirdağ Yeşilay Şube Başkanı Zafer Soykırlı, dereceye giren öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Soykırlı, Yeşilay'ın gençleri zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik yürüttüğü çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Program, ödüllerin takdim edilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.