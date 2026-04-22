Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Güney Marmara'daki kırsal mahalle okullarında ayakkabı, mont ve spor ayakkabı hediye ederek çocukların yüzünü güldürdü.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın 'Balıkesir Benim Ailem' vizyonu doğrultusunda Balıkesir'de ulaşılmadık mahalle bırakılmıyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi 2. Bölge İlçe Hizmetleri Dairesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde kırsal mahallelerde anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilkokul öğrencilerini ziyaret ederek onların bayram sevincine ortak oldu. Gerçekleştirilen ziyaretlerde öğrencilere içerisinde ayakkabı ve mont bulunan hediyelerin yanı sıra futbol, voleybol ve basketbol topları da dağıtıldı.

Kırsal mahallelerdeki 129 çocuğa ulaşıldı

Program kapsamında Bandırma'nın Sahil Yenice, Erikli ve Yeniyenice mahalleleri ile Erdek'in Çayağızı, Balya'nın Yenikavak ve Manyas'ın Kızıksa mahallelerindeki ilkokullar ziyaret edildi. Toplam 129 öğrencinin faydalandığı etkinlikte çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı. Ziyaret programlarına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz, Güney Marmara Bölge Koordinatörü Murat Karakoyun, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Canset Balcı Sevim ve 2. Bölge İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Sedat Uslu katıldı. Ayrıca Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık ile Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru da programda yer aldı. Ziyaret edilen mahallelerin muhtarları da etkinliğe eşlik etti. Mahalle muhtarları, çocuklara yönelik bu anlamlı destekten dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a teşekkür etti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, özellikle kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara yönelik desteklerin artarak devam edeceği belirtildi.